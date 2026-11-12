El Congreso de ASAJA Mujeres pide oportunidades para que las jóvenes se queden en el campo: «Si no echas raíces en el medio rural, los pueblos se abandonan»

El V Congreso Nacional de ASAJA Mujeres ha reunido en el Parador de Cuenca a cerca de 200 personas llegadas de toda España. La presidenta de la organización, Blanca Corroto, ha explicado en la apertura que el objetivo es «tejer una red nacional» de mujeres del campo, dar visibilidad a su trabajo y crear oportunidades para que las jóvenes no tengan que marcharse del medio rural.

La presidenta de ASAJA Mujeres ha recordado que muchas mujeres llevan toda la vida trabajando en el campo sin que su papel se viera. «La mujer trabajaba en el campo, se encargaba de las tareas de la casa, de los mayores, de los pequeños, de todos. Sin esa mujer, la mayoría de las casas no tirarían», ha dicho. También ha relacionado la presencia de las mujeres con el futuro de los pueblos: «Si no echas raíces en el medio rural, al final los pueblos se van abandonando».

Por eso, ASAJA Mujeres ha llevado al congreso un proyecto para crear oportunidades a las mujeres jóvenes en el medio rural, con el fin de que «se queden, creen sus propias empresas, sus familias y no abandonen el medio rural». Corroto lo ha planteado como una respuesta al problema del relevo generacional en el campo.

La presidenta ha explicado que ASAJA Mujeres forma parte del grupo de trabajo de Copa-Cogeca y participa en dos proyectos europeos, uno de ellos sobre desperdicio alimentario. La organización quiere poner en marcha, además, unos talleres sobre salud mental. Se ha referido también a la orden de módulos, el sistema por el que tributan en el IRPF muchos agricultores y ganaderos, que en su opinión «es lo que más favorece a nuestro sector» y que «funciona gracias a ASAJA».

«ELLAS Y ELLOS JUNTOS»

José María Fresneda ha agradecido que ASAJA Mujeres haya elegido Cuenca para su congreso y ha defendido que en la organización no hay diferencias entre hombres y mujeres. «Las mujeres de ASAJA son igual que los hombres de ASAJA. Para nosotros, una mujer y un hombre son lo mismo a la hora de desarrollar una actividad profesional», ha afirmado.

«Aquí todo el mundo tiene la dignidad en el mismo nivel, sus compromisos en el mismo nivel y su fuerza en el mismo nivel. Cuando un hombre y una mujer del medio rural se complementan, quiere decir que hay progreso, que hay futuro», ha añadido.

El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha ha citado algunos de los retos que tiene hoy el sector, como la problemática de los conejos, la PAC o el viñedo, y ha insistido en que las explotaciones familiares salen adelante con el trabajo de ambos: «No nos equivoquemos, ellas y ellos juntos tiran para adelante del carro de su explotación familiar».

CASOS DE ÉXITO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El congreso ha escuchado a mujeres que dirigen hoy explotaciones en distintos puntos de España. En la primera mesa, moderada por el director de AgroBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Pedro A. Martínez, Verónica Vidorreta, ganadera de porcino en La Rioja; Carolina Fernández, ingeniera agrónoma y ganadera en Toledo, y Ángela García, ganadera de vacuno extensivo en Guadalajara, han contado su experiencia como empresarias del campo.

Después, el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste, ha entrevistado a Laura Valle, viticultora de Graja de Iniesta (Cuenca), que se incorporó al sector en 2025 y defiende el relevo generacional y el papel de las mujeres en el campo.

La última mesa, moderada por el director gerente de ASAJA, Agustín Miranda, ha tratado la negociación colectiva y la protección de las mujeres en el sector vitivinícola, con representantes de la administración provincial, de los trabajadores, de la formación y de los empresarios del sector.Clausura

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha clausurado el congreso. «La mujer rural es la columna vertebral del campo y del mundo rural», ha dicho. Barato ha atribuido buena parte de lo que hoy tiene el campo al «trabajo silencioso» de las mujeres, «no solamente de acompañar, sino de trabajar». «Ha hecho un trabajo que hasta aquí no ha sido reconocido y hay que reconocerlo», ha añadido.

Para ese reconocimiento, el presidente de ASAJA ha pedido que las mujeres estén donde se toman las decisiones. «Hay que poner las pautas necesarias. En los órganos de gobierno de las organizaciones, de las cooperativas, de los ayuntamientos, la mujer tiene que estar», ha afirmado.

Barato ha recordado que las mujeres del campo han cargado con una doble tarea, porque además de trabajar han llevado la casa y los hijos. «Hoy esto está cambiando, gracias a Dios, pero hay que darle unas reglas del juego mucho más claras», ha dicho. El presidente de ASAJA ha reclamado más apoyo en Seguridad Social, impuestos, declaración de la renta y titularidad compartida: «Hay que hacerlo más y mejor». Según el registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 3 de noviembre había 1.672 explotaciones de titularidad compartida inscritas en toda España, quince años después de la aprobación de la ley.

«La mujer ha sido el núcleo fundamental de nuestra historia, de nuestro presente y tiene que serlo de nuestro futuro», ha concluido.