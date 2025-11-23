El comisario europeo aplaude el modelo cooperativo andaluz y avanza apoyo financiero en la futura PAC sin especificar en qué sentido

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha valorado el modelo de funcionamiento de las cooperativas agroalimentarias basado en la cooperación y ha avanzado que la futura PAC mantendrá el apoyo financiero a las inversiones promovidas por estas empresas y a los proyectos que aborden toda la cadena alimentaria.

En la clausura en Sevilla del acto con motivo del treinta aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, celebrado en el foro ABC, el comisario europeo ha destacado que las cooperativas andaluzas «demuestran que la cooperación es una herramienta poderosa para unir tradición, innovación, sostenibilidad, competitividad y eficiencia» y, además, ha resaltado que Andalucía es un referente desde hace décadas del cooperativismo agroalimentario en España y en Europa

«Las cooperativas son la columna vertebral de la agricultura andaluza y un ejemplo para toda Europa porque la cooperación fortalece la cadena alimentaria», ha resaltado el comisario europeo en el acto conmemorativo de Cooperativas Agroalimentarias, en el que también ha intervenido el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Tras expresar el apoyo de la futura PAC a las inversiones promovidas por las cooperativas, el comisario ha garantizado que seguirá trabajando para tener un debate constructivo sobre la futura PAC y ha precisado que «no será un esprint sino un maratón para llegar todos juntos».

Ha afirmado que el presupuesto de la PAC está garantizado hasta 2034 y ha ironizado al decir que «un agricultor que no se queja es un agricultor muerto».

Ante una numerosa representación de asociaciones agrarias y ganaderas y cooperativas, el comisario europeo ha apostado por la competitividad, por la seguridad alimentaria y por el comercio internacional con la búsqueda de nuevos mercados para diversificar los socios comerciales.

También ha avanzado que la Comisión Europea está negociando medidas contra las prácticas comerciales desleales, algo en los que España es pionera con una normativa nacional, para «evitar que los agricultores se vean empujados a vender por debajo de los costes de producción».

PLANAS DEFIENDE UNA POSTURA CRÍTICA SOBRE LA PAC PERO «CONSTRUCTIVA»

Por su parte, Planas ha subrayado que España es firme en la defensa de los intereses nacionales en la futura PAC y a la vez crítica con la propuesta presentada por la Comisión Europea, pero desde un «punto de vista positivo y constructivo» y se ha mostrado optimista sobre el resultado final de esta negociación que será «larga y difícil».

Ha valorado la unidad de las organizaciones agrarias, del Ministerio y de las diecisiete comunidades de España en que se mantenga el carácter europeo de la PAC porque «no podemos convertirla en pequeños programas presupuestarios ya que ha sido un elemento de seguridad alimentaria desde el Tratado de Roma».

Además ha alertado de un «fantasma que ha reaparecido varias veces como la renacionalizacion, es decir, dar oportunidad a la cofinanciacion nacional por los Estados miembros», lo que, ha avisado, es preocupante porque puede crear problemas de competencia entre las naciones.

El ministro ha ensalzado el papel de la UE en el progreso social y económico de España y ha asegurado que las «ayudas han ido más allá de ser un componente financiero al servir de orientación hacia la competitividad y la modernización» del sector agrario y ganadero.