El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno, ha presentado al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, las líneas principales del plan nacional del veterinaria rural, orientadas a garantizar una adecuada atención sanitaria en el ámbito de la ganadería ante la escasez de profesionales dedicados a esta actividad.

Según ha explicado el presidente del Organización, «la falta de veterinarios en el medio rural no es un problema exclusivo de España, es un problema social ante el que estamos buscando soluciones desde la profesión a partir de medidas puestas en marcha en otros países. Creo que Castilla y León, por su extensión y la importancia de su cabaña ganadera, es la comunidad que mejor se adapta a implantar este plan de modo inicial».

Moreno ha recordado que España es el país de la Unión Europea que con más veterinarios egresados cada curso, con cerca de 1.500 nuevos titulados, «y sin embargo nos encontramos con este fenómeno», por lo que resulta «fundamental» atraer a jóvenes que salen de las facultades y mantener a los profesionales de campo.

Así, ha recordado que el mapeo territorial efectuado dentro del trabajo confirma que hay comarcas con un elevado censo de explotaciones pecuarias donde es difícil encontrar veterinarios de ejercicio libre a menos de 25 kilómetros, «con el agravante de que los que están en activo se van haciendo mayores y peligra el relevo». Al respecto, el presidente de la OCV ha señalado que provincias como Ávila, Soria y Zamora más de la mitad de los colegiados tiene 55 años o más.

ACTIVIDAD Y ECONOMÍA RENTABLE

Entre las acciones propuestas, Gonzalo Moreno ha citado los incentivos fiscales por establecerse en el campo e iniciar la actividad, reserva de un porcentaje de plazas con compromiso de permanencia en producción animal durante al menos diez años –como sucede en Alemania- y la financiación de prácticas, «todas ellas encaminadas a asegurar que sea una actividad económica estable y rentable para los compañeros».

Tanto el máximo responsable de la OCV como el consejero han coincidido en señalar que «la salud pública empieza en el control sanitario de las explotaciones pecuarias», lo que obliga a garantizar cobertura veterinaria en todas las zonas, y han reiterado la relevancia de la ganadería como el sector que fija población en el medio rural.

«Queremos seguir colaborando en este línea, intercambiando información y creando una línea de trabajo en 2027», apuntó Gonzalo Moreno, quien también se refirió al acierto de contar con veterinarios en determinadas competencias de medio ambiente anunciada por Pino.

Por su parte, Rufino Álamo, presidente del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León y del provincial de Valladolid, ha puesto en valor la dedicación de la profesión a lo largo de toda la cadena para asegurar la inocuidad de los alimentos, «dentro del modelo «de la granja a la mesa, y todo lo que puede aportar la profesión en materia de vigilancia de ecosistemas como vía de prevención de zoonosis y enfermedades emergentes».

Al encuentro celebrado en la sede de la Consejería de Agricultura en Valladolid, asistieron los presidentes de los Colegios de Veterinarios de Ávila, Juan José Gutiérrez; Burgos, Tomás Fisac; León, Álvaro Borge; Palencia, Luis Fernando Román; Salamanca, Antonio Rubio; Segovia, José Miguel Gil; Soria, Pedro Poza (secretario), y Zamora, Ángel Redondo.