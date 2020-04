En la sesión de la lonja de León ha empezado a pesar y mucho el cierre de restaurantes, bares y comedores y por tanto han tenido una sesión bajista y no solo en no solo en lechazos y cabritos sino también en la patata y el vacuno.

Los lechazos y cabritos han cotizado a 2,70 €/kg y 2,50 €/kg respectivamente por tanto se vende por 30 euros la unidad, lo que nos indica que el consumo, en especial de ovino y caprino, no es una cuestión de precios, si no que es una cuestión de hábitos.

En cuanto a la carne de vacuno, el consumo se ha ralentizado, sobre todo en las piezas de mayor valor añadido (chuletón, solomillo,…) que como pasa con los cabritos y lechazos son los demandados en la hostelería.

La patata, ha quedado sin cotización, puesto que no se están haciendo operaciones, la que queda por vender, no sólo en León sino en toda Castilla y León, a fecha de hoy no tiene venta, puesto que es una patata que no estaba destinada a lineales de supermercados sino como pasa con la carne su destino por tamaño y forma, aunque sea de gran calidad iba también destinada a restauración.

En cuanto al cereal, estas últimas lluvias han pesado sobre todo en la cotización de la cebada, puesto que si a partir de ahora el tiempo sigue acompañando, puede darse una buena cosecha.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios más detallada de los precios a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 08-4-20

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 196,00 195,00 ▼ Cebada 170,00 167,00 ▼ Triticale S/C S/C Centeno 164,00 164,00 = Avena 190,00 190,00 = Maíz 172,00 171,00 ▼

* Maíz con menos del 15% de humedad.

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,25 S/C Negra 2,20 S/C Palmeña Redonda 1,60 S/C Planchada 1,20 S/C Plancheta 1,45 S/C Pinta 0,80 S/C Riñón de León 0,95 S/C Redonda 1,00 S/C

S/C Por finalización de existencias hasta próxima campaña.

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 200,00 S/C Jaerla S/C S/C Kennebec 190,00 S/C Red Pontiac 190,00 S/C Red Scarlett 160,00 S/C Hermes 170,00 S/C Yona 160,00 S/C

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 192,00 192,00 = Alfalfa paquete deshidratado 229,00 229,00 = Paja 1ª (Cebada) 54,00 50,00 ▼ Veza forraje de 1ª 156,00 156,00 = Forraje 126,00 126,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes 0,310 0,310* =

*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar

3,7 Materia Grasa

3,10 Proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,0727 0,0727* = Leche de cabra 0,0901 0,0901* =

E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes febrero

Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,46 y leche cabra 9,07 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg. 3,00 2,70 ▼ Cabritos hasta 11 kg 3,00 2,50 ▼ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 36,00 32,00 ▼ Corderos 15,1-18 kg 50,00 50,00 = Corderos 18,1-23 kg 65,00 65,00 = Corderos 23,1-27 kg 72,00 72,00 = Corderos 27,1-35 kg 80,00 80,00 = Ovejas vida merino 90,00 90,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf * 100,00 100,00 = Ovejas sacrificio 1ª 55,00 S/C Ovejas sacrificio 2ª 20,00 S/C

* Sin carta