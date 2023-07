El campo, por delante a la ciudad: Las competencias digitales de los agricultores se sitúan 30 puntos por encima de la media de la población española

Las competencias digitales de los profesionales del sector agroalimentario se sitúan 30 puntos por encima de la media de la población española. El 94% poseen al menos competencias básicas, cifra sensiblemente superior a la media de la población española, que es del 64%. Además, 8 de cada 10 explotaciones agrarias (83%) ya “recolecta” datos de sus procesos productivos para mejorar la gestión de sus cultivos. Así se desprende del estudio* del Observatorio de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentario en colaboración con el Grupo cooperativo Cajamar.

Entre los resultados mostrados sobre competencias digitales destaca que el cuaderno digital (rellenado tanto a mano como automáticamente) ya lo utilizan más del 53% de los encuestados y el dinamismo mostrado por las empresas de la industria agroalimentaria de tamaño medio en la utilización de tecnologías de alto impacto. Además, los resultados ponen de relieve que los marcos de ayudas a la digitalización no son aún suficientemente conocidos lo cual merma su demanda (no las solicitan el 52% de los encuestados en agricultura, el 63% en ganadería y un 61% en industrias agroalimentarias), y que no siempre se ajustan a las necesidades de un tejido agroalimentario con predominancia clara de empresas de pequeña dimensión.

La VI edición del Foro DATAGRI, que durante el 15 y 16 de noviembre de 2023 se celebrará en Logroño, mostrará al mundo por qué España reúne los ingredientes necesarios para liderar la transformación digital del sector agroalimentario a escala global. Más de 1.500 profesionales del sector agrotech se darán cita en la capital riojana para analizar las novedades tecnológicas y establecer nuevas sinergias entre todos los agentes de la cadena de valor agroalimentaria.

En la edición de 2023 el formato se dividirá en dos jornadas. El primer día, “Fórum Day”, en el Riojafórum de Logroño, con distintos ponentes de alto nivel en el ámbito español e internacional darán a conocer las tendencias más relevantes en Agricultura 4.0, con especial énfasis en las aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión agraria. El 16 de noviembre tendrá lugar una jornada de campo en las fincas experimentales del Gobierno de La Rioja (Valdegón y La Grajera), en las que se podrán ver en vivo y en directo demostraciones de aplicaciones tecnológicas en diferentes cultivos.

El Foro DATAGRI está organizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la empresa HISPATEC Agrointeligencia, la ETSIAM de la Universidad de Córdoba, Cooperativas Agroalimentarias de Españay el Grupo Cooperativo CAJAMAR, con la colaboración de los miembros asociados, Foro Interalimentario, Fertinagro Biotech, Corteva Agriscience y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la UPM. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, el ayuntamiento de Logroño, la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Rioja (UAGR-COAG), la Federación de Cooperativas Agrarias de la Rioja (FECOAR), el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino y la Universidad de la Rioja.

*El estudio se ha realizado a partir de una encuesta realizada en 2022 a más de 3.600 agricultores, ganaderos y operadores de la industria alimentaria.

Descarga ESTUDIOhttps://www.plataformatierra.es/innovacion/observatorio-digitalizacion-sector-agroalimentario-espanol-estudio3/