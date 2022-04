El campo organiza la primera concentración de protesta ante la «inaplicable» entrada en vigor de la reforma laboral

El campo está en contra de la nueva reforma laboral, al no adaptarse a las exigencias de sus cultivos, por lo que, ante la imposibilidad de que se reforme ha decidido dar un primer paso con una concentración de protesta protesta y, organizado por la Unión de Extremadura, saldrá a la calle el 19 de abril para realizar una concentración de protesta pidendo cambios.

Para esta organizacion, el Real Decreto-ley 32/2021 que reforma el Estatuto de los Trabajadores «es prácticamente inaplicable en el sector agrario, por la burocracia que crea, por la inseguridad jurídica a la hora de interpretar las normas aprobadas, por el encarecimiento de la mano de obra y por la prepotencia de las autoridades con sus ciudadanos».

Asimismo, e insiste en que «para los pequeños empresarios agrarios va a ser imposible cumplir las normas de dicha reforma, no tenemos capacidad administrativa para cumplirla, nos vamos a gastar más en gestorías que en salarios, no tenemos capacidad real de localizar a los trabajadores fijos discontinuos para comunicarles el inicio de campaña, no está clara la diferencia entre contratar a un trabajador con contrato de duración determinada a otro como fijo discontinuo».

Además, ante «esta falta de concreciones en la norma y ante el silencio a las consultas a la inspección de trabajo, no podemos permitir que además se nos amenace con sanciones de hasta 10.000 € si el inspector cree a su criterio que no se ha contratado conforme a la norma».

Por estos motivos La Unión Extremadura ha convocado una concentración de protesta a las puertas de la Delegación del Gobierno en Extremadura para exigir la inmediata retirada de las normas aprobadas por esta reforma laboral en el sector agrario.

EN CASO DE LLUVIAS, VIENTO FUERTE, HELADAS, OLAS DE CALOR, TENER AL PERSONAL CONTRATADO FIJO, IMPLICA TENER QUE PAGAR DIARIAMENTE, AUNQUE NO SE TRABAJE

Por su parte, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha también ha mostrado su oposición a esta reforma, señalando que con las llegadas las campañas de recolección, si bien es cierto que parte del personal pueda ser abarcado por la postura del fijo discontinuo si son asiduos de la explotación, «hay muchos trabajadores a los que es imposible enmarcar dentro de dicha figura, ya que son trabajadores que van y vienen y, posiblemente, nunca vuelvan a la explotación y, por tanto hace inviable su contratación, e inasumible en cuanto a gastos si hubiera que hacerle fijo».

Es el caso de contratos breves, de apoyo para tareas de recolección o poda, donde la contratación fija de personal no asiduo a la explotación es muy compleja dada la alta rotación de personal entre campaña y campaña.

Por eso, la organización, que de momento no baraja una concentración de protesta como en Extremadura, solicita a los Ministerios de Agricultura y Trabajo permitan la contratación de personal eventual, sin que esto perjudique a los puestos fijos y respetando los periodos máximos de contratación en la reforma laboral, con motivo de apoyo a las tareas ya sean cíclicas o excepcionales.

Finalmente recuerdan que en caso de lluvias, viento fuerte, heladas, olas de calor, tener al personal contratado fijo, implica tener que pagar diariamente, aunque no se trabaje. Esto puede conllevar dos escenarios: el primero es que no se contrate, y el segundo es que se trabaje haga el tiempo que haga. Por eso, desde La Unión de Castilla-La Mancha se reclama una solución a esta situación y que se ofrezca un mecanismo para los días donde las inclemencias del tiempo no permitan trabajar, se permita justificar dicho paro del trabajo.