Todo se repite. Y si en las ciudades impera cada vez más el concepto de que no se es viejo a las 40, ahora es el campo el que reclama este derecho a no envejecer. El coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, Antonio Jesús Flores, ha manifestado que el relevo generacional en el campo debe ser una prioridad para el gobierno andaluz, porque “hay más de 82.000 titulares de explotación andaluces que tienen más de 65 años, mientras sólo el 9,4% tiene menos de 40”.

Teniendo el relevo generacional como prioridad, desde Juventudes Agrarias no se entiende cómo el gobierno andaluz limita la consideración de persona joven hasta los 30 años, tal y como se refleja en el artículo 5.1 del Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía. “Si realmente hay una apuesta hacia el campo y el relevo generacional –explica Flores-, pedimos que se considere a las asociaciones agrarias de jóvenes hasta de 40 años. Es fundamental”.

Según Antonio Jesús Flores, “la sociedad está en continuo cambio y las personas jóvenes no se pueden considerar sólo hasta los 30 años. Los padres de los jóvenes del sector agrario formalizaban su vida antes de los 30 años, se independizaban y formaban familias. Pero, en esta sociedad de hoy, se produce esto mismo en torno a los 40 años, porque vivimos en un mundo cada vez más competitivo, que nos obliga a estar cada vez más formado. Lo que implica que los jóvenes del sector agrario se van a formarse y, cuando regresan a incorporarse a la actividad agraria, superan en la mayoría de los casos los 30 años”.

Por este motivo, esta Federación, que lucha para no que se permita envejecer a las asociaciones de jóvenes, ha estado reclamando a los distintos grupos parlamentarios de Andalucía que, como ocurre en las ayudas europeas, se considere como joven incorporado al sector agrario hasta los 40 años, “ya que con las limitaciones de edad hasta los 30 años se hace un daño importante a estos jóvenes, al no poder realizar actividades de forma asociativa por no disponer de financiación ante una ley injusta”.