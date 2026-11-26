Cooperativas Agroalimentarias de Granada (Faeca), UPA y COAG Granada han expresado su «profunda decepción e indignación» con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras constatar que el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros no da solución a la exclusión de numerosos municipios granadinos de las ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por las borrascas. Por eso, anuncian que, para ellos, se abre una nueva etapa de reivindicaciones.

Con la aprobación de este decreto, las organizaciones dan por cerrada una larga etapa de negociación «en la que el sector agrario granadino ha demostrado su voluntad de diálogo, responsabilidad y paciencia, confiando en los compromisos trasladados desde el Ministerio y, especialmente, por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati».

«Nos sentimos engañados. Durante meses hemos mantenido reuniones, aportado documentación e informes técnicos y atendido las peticiones de paciencia que nos trasladaban desde el Ministerio. Lamentablemente, todos estos esfuerzos no han servido para resolver una situación manifiestamente injusta», han señalado las organizaciones.

El sector agrario granadino recuerda que llegó incluso a aplazar las movilizaciones previstas ante la petición de la Administración de disponer de más tiempo para estudiar la incorporación de los municipios excluidos. Una muestra de buena voluntad que, a juicio de las organizaciones, no ha encontrado reciprocidad por parte del Ministerio.

«Hemos sido responsables, pacientes y constructivos. Hemos confiado en la palabra de los responsables del Ministerio y hoy consideramos que hemos estado perdiendo el tiempo, mientras miles de agricultores y ganaderos esperaban unas ayudas que finalmente no han llegado».

No obstante, las organizaciones quieren agradecer expresamente la disposición, la implicación y la voluntad de quien fuera subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para tratar de resolver esta situación. «Nos consta su voluntad de encontrar una solución al problema y lamentamos que, pese a sus esfuerzos, no haya podido hacer más para conseguir la inclusión de los municipios afectados».

Las organizaciones recuerdan que esta exclusión afecta a unos 20.000 agricultores y ganaderos de seis comarcas granadinas: Montes de Granada, Guadix, Baza, Huéscar, Alpujarra y Valle de Lecrín, territorios en los que se han acreditado daños similares o incluso superiores a los registrados en otras zonas que sí han sido beneficiarias de las ayudas.

UNA NUEVA ETAPA DE REIVINDICACIONES

Ante el fracaso de la vía de negociación, las organizaciones agrarias y cooperativas anuncian la apertura de una nueva etapa de trabajo en la que se estudiarán otras vías de actuación, entre ellas la convocatoria de nuevas movilizaciones, que serán concretadas próximamente.

«Lo que se cierra es una etapa de negociación, no nuestra reivindicación. No vamos a resignarnos ni a abandonar a nuestros agricultores y ganaderos. Seguiremos trabajando y peleando por los municipios que han quedado injustamente excluidos y por la igualdad de trato que merece el campo granadino».

Las organizaciones consideran especialmente grave que, después de meses de interlocución y de haber aportado argumentos y documentación suficientes, el Ministerio no haya dado respuesta a un problema que supone una clara discriminación territorial y un agravio comparativo para miles de profesionales del sector agrario de Granada.