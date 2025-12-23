El campo extremeño felicita a María Guardiola y la insta a formar un gobierno estable para seguir avanzando en el sector agrario

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha hecho pública su felicitación a la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, por haber ganado las elecciones del pasado domingo en nombre del PP, y la insta a formar un gobierno estable lo antes posible, «puesto que no podemos estar dependiendo del tablero de Madrid para continuar avanzando en el sector agrario».

En una nota de prensa que va más allá de la simple felicitación y enumeración de deberes con respeto al campo regional, la organización agraria entiende que los extremeños «hablaron alto y claro, diciendo que quieren un gobierno liderado por el Partido Popular, sin obstáculos que impidan sacar adelante los asuntos que son de vital importancia para los ciudadanos».

De la misma manera, la Comunidad de Almendralejos también se hace eco de la debacle sufrida por el PSOE extremeño, y lo achaca «en buena medida a la nefasta política desarrollada por el Ministerio de Agricultura, enrocado en su defensa a ultranza de la agenda 2030, con unas políticas medioambientales que asfixian a agricultores y ganaderos».

Por último, en su análisis político de los resultados de los pasados comicios electorales, la CLYGAL concluye reiterando la necesidad de un gobierno fuerte y estable para Extremadura y advierte que «la inacción, la indecisión o la obstrucción podría llevar a VOX a sufrir las mismas consecuencias que Ciudadanos».