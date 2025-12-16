El campo español protestará en Bruselas contra una propuesta «nefasta» de la PAC que dejará al sector sin 900 millones de euros anuales

Medio millar de agricultores y ganaderos españoles participarán este próximo jueves en Bruselas en una manifestación -en la que se prevé la asistencia de 10.000 personas- para protestar contra la propuesta «nefasta» de fondos para la próxima Política Agrícola Común 2028-2034 que dejará a España sin 900 millones de euros anuales, una movilización que cuenta con el total respaldo de ASAJA, COAG y UPA, que han dejado claro que la propuesta de la Comisión es la «más dañina que se ha puesto sobre la mesa para el campo europeo y español», «un paso más para desmantelar la PAC» o que «no se puede hacer una propuesta con menos dinero, más exigencias y que no tiene nada que ver con lo que la CE había propuesto».

Ése es uno de los principales motivos que ha llevado al Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) a convocar este acto el próximo jueves, coincidiendo con la celebración de una reunión del Consejo Europeo en la capital belga.

Sin embargo, no es el único motivo ya que también alzarán su voz contra los acuerdos de libre comercio que les generan «competencia desleal» y pedirán una mayor simplificación normativa -menos burocracia- para los agricultores.

Lo han avanzado este martes en una rueda de prensa los líderes de las tres organizaciones agrarias Pedro Barato (Asaja), Miguel Padilla (COAG) y Cristóbal Cano (UPA) que acudirán al evento.

UNA PROPUESTA «NEFASTA», «DAÑINA» Y QUE «GENERA COMPETENCIA DESLEAL» Y QUE PROVOCARÁ QUE ESPAÑA PIERDA 900 MILLONES DE EUROS ANUALES

Para Barato, «no se puede hacer una propuesta con menos dinero, más exigencias y que no tiene nada que ver con lo que la Comisión Europea había propuesto».

El presidente de Asaja ve necesario acudir este jueves a Bruselas porque «tenemos la responsabilidad de decirle a la Comisión y a los jefes de Estado que están jugando con las cosas del comer».

Barato ha lamentado que la asignación de fondos a la PAC se reduzca más de un 20% en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034: es un propuesta «nefasta y nos gustaría que la rectificasen».

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, no ha dudado en que esta propuesta de la Comisión es la «más dañina que se ha puesto sobre la mesa para el campo europeo y español».

Según cálculos de esta organización, España dejaría de recibir 900 millones anuales que repercutirán también en la cesta de compra del consumidor final porque se encarecerá entre 350-500 euros al año.

Por otro lado, Padilla ha puesto el foco en la negociación que la UE hace de los tratados comerciales -como el actual de Mercosur- y que «generan competencia desleal» haciendo que «no podamos competir con los productos» importados.

Desde UPA, su secretario general, Cristóbal Cano, ha mantenido que la intención de la Comisión es dar «un paso más para desmantelar» la política agrícola común, «uno de los cimientos por los que se creó la UE».

Acudirán a Bruselas para pedir una PAC «fuerte, a la altura y que no tenga un alto grado de renacionalización».

También mostrarán su oposición a la «política comercial» porque «no podemos consentir que, una vez más, el sector agrario sea moneda de cambio de cualquier acuerdo comercial».

Asaja, COAG y UPA han informado de que, tras el jueves, estudiarán con sus homólogos europeos si son necesarias más movilizaciones a nivel nacional o comunitario.