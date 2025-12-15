El campo español prepara su desembarco en la primera protesta de todo el sector europeo en Bruselas para evitar recortes en la PAC

El campo español prepara ya su llegada, este próximo jueves, a Bruselas donde acompañará a miles de agricultores llegados desde otros puntos de la Unión Europea en la que será la primera protesta de todo el sector europeo para rechazar cualquier recorte de fondos a la próxima PAC.

Tres de las principales organizaciones profesionales agrarias de España (ASAJA, COAG y UPA) irán de forma conjunta a la capital belga en un dispositivo que este martes 16 detallarán ante los medios de comunicación.

Las tres organización creen que será un evento «histórico» al confirmarse la participación de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Será la primera vez que el campo europeo, en su conjunto, se movilice en Bruselas para enviar un mensaje «claro» a las instituciones comunitarias, según han avanzado.

La movilización tiene como eje central la defensa de una PAC con presupuesto propio, estructura en dos pilares y carácter común, frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Ese marco «plantea un fondo único que pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE», según estas organizaciones.

También se abordarán otras reivindicaciones «clave» como una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos como Mercosur y una simplificación normativa «real».

Por su parte, la organización agraria Unión de Uniones está organizando una concentración en Madrid para este viernes frente a la oficina de Representación de la Comisión Europea en España, según han avanzado fuentes de la organización a Efeagro.

Este mismo lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la agricultura será «un elemento central» en el próximo periodo presupuestario.

«No solo estamos estableciendo una dotación mínima para el apoyo a la renta de agricultores y pescadores, sino que los Estados miembros y las regiones tendrán la facultad y la flexibilidad para brindar mayor apoyo a las zonas rurales. De esta manera, ese apoyo podrá llegar donde más se necesita», ha dicho.