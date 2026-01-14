El campo español no va a ceder: las organizaciones diseñan un calendario de protestas en todo el país con los pactos comerciales en el foco

Los agricultores diseñan un nuevo calendario de protestas por todo el país para las próximas semanas convocados por las principales organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones) con el foco puesto en los acuerdos comerciales, ante la ratificación prevista del pacto UE-Mercosur.

Este jueves 15, y en un acto en el que volverán a exhibir unidad de acción, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA informarán del calendario de movilizaciones agrarias en todo el territorio nacional. En principio, no está previsto que estas tres asociaciones convoquen un gran acto de protesta en la capital.

El rechazo al pacto UE-Mercosur es una de las principales reivindicaciones pero no la única porque también protestarán por los recortes de fondos anunciados para el próximo período de la Política Agrícola Común (PAC) o la excesiva burocracia a la que se enfrentan en el sector primario.

LA POSTURA DE UNION DE UNIONES: SÍ CONVOCA UNA GRAN TRACTORADA EN MADRID EL 11 DE FEBRERO

Unión de Uniones, que entró en el Consejo Asesor Agrario tras las grandes protestas de hace ahora dos años, sí tiene convocada una «gran tractorada» para el próximo 11 de febrero en Madrid.

Según ha señalado, busca mostrar su descontento con las políticas que «se están defendiendo desde los despachos y debilitando al campo y a la soberanía alimentaria», según han apuntado en un comunicado.

Además, esta organización se está movilizando con actos en distintos puntos del país en los próximos días y, en muchos de esos casos, en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias, según han informado.

En concreto, Unión de Uniones ha previsto protestas este próximo viernes en Extremadura, Asturias y en la provincia de Burgos; el 22 de enero en la zona catalana de Tierras del Ebro; y el 27 de enero en Cuenca.

El campo continúa así alzando su voz en la calle tras unas semanas en las que las movilizaciones han estado lideradas por la asociación agrícola Unaspi, en coordinación con Revolta Pagesa, y han protagonizado actos de protesta con tractores cortando vías de acceso al puerto de Tarragona o en la frontera con Francia, entre otros puntos. De hecho, Unaspi tiene prevista una manifestación este mismo jueves en Valladolid.

El campo español se suma así al contexto europeo en el que también se están sucediendo las manifestaciones, con especial fuerza en Francia y Grecia.

Así, los agricultores europeos han anunciado una manifestación el próximo 20 de enero en Estrasburgo para reclamar a la Eurocámara que frene la firma del acuerdo UE-Mercosur.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-Alimentarias la próxima semana para abordar el futuro y el presupuesto de la nueva PAC.