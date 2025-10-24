“El campo español necesita una revolución. Y empieza contigo”: Nace EAP un modelo de negocio donde lo importante es lograr precios justos

EAP (EuropAgricultProduct) ha llegado para revolucionar la agricultura europea con precios justos para todos.

“El campo español necesita una revolución. Y empieza contigo.”

El agricultor español está cansado… De los precios impuestos.

De los intermediarios abusivos.

De trabajar de sol a sol para que el valor de su producto se decida en un despacho.

En EAP (EuropAgricultProduct) hemos dicho basta. Estamos construyendo un modelo justo, honesto y sostenible, donde el agricultor recupera el control y el consumidor vuelve a saborear la verdad del campo español.

Buscamos agricultores con valores, no productores en serie. Gente que crea en lo que planta. Que respete la tierra. Que entienda que el futuro no está en vender más barato, sino en vender mejor.

Agricultores reales, con rostro y alma.

Nuestros clientes quieren saber quién les alimenta. Sin postureo, sin guion. Si no estás dispuesto a contar tu historia con orgullo, este no es tu sitio. Pero si estás cansado de que el campo español sea invisible, entonces te queremos con nosotros.

EAP no es una cooperativa. Es la evolución.

Con EAP recibe precios justos y estables desde el primer día, con pagos a 30 días máximo.

Las cooperativas buscan volumen → nosotros buscamos sabor y salud.

Ellos venden a supermercados → nosotros vendemos directamente al cliente final.

Ellos viven de subvenciones → nosotros del valor real del producto.

Ellos esconden márgenes → nosotros los mostramos.

Somos la cooperativa 2.0: con el alma del campo y la transparencia de una empresa moderna.

“Si tu producto tiene sabor y tú tienes valores, EAP te está buscando.”

“¿Eres agricultor con palabra? Entonces eres de los nuestros.”

“Tu historia merece ser contada. Tu producto, valorado. Únete a EAP.”

EAP – EuropAgricultProduct ES El vínculo perfecto entre agricultores y consumidores. Porque el futuro del campo se construye con verdad, sabor y personas que cumplen su palabra, como Tú.

Queremos conocerte. Rellena este breve formulario pinchando aquí y nos pondremos en contacto contigo personalmente para valorar tu incorporación a EAP.

Más información en: www.europagricultproduct.com.