El campo español llevará su descontento a Bruselas en una gran protesta europea contra la propuesta de la PAC y de Presupuestos

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) organizará el 18 de diciembre, junto al resto de organizaciones agrarias del continente, una gran protesta en Bruselas para exigir un cambio radical en los presupuestos europeos destinados al campo.

Europa necesita políticas fuertes y comunes, con un presupuesto creciente, que permitan al sector afrontar los retos de futuro, que pasan por alimentar a la población en un contexto de emergencia climática y de incertidumbre geopolítica. Sin embargo, las propuestas presupuestarias y políticas de la Comisión Europea presidida por Ursula Von Der Leyen “no permitirán afrontar esos retos”.

Es lo que aseguran desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que ha anunciado la convocatoria de una “gran protesta” con alrededor de 10.000 participantes, agricultores y ganaderos de toda Europa, que mostrarán su rechazo a la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y a la reforma de la PAC, que ha causado una “gran decepción y descontento” en el sector y que UPA ha criticado desde que se hizo pública

La protesta está convocada por el COPA-Cogeca, organización de la que forma parte UPA, que aportará una delegación representativa de los diferentes territorios y sectores de la agricultura y la ganadería española, encabezada por su secretario general, Cristóbal Cano. UPA reclama a la Comisión Europea un “cambio radical” en su propuesta, con un incremento de las partidas para la PAC y un mantenimiento de su carácter común.

En la actual propuesta, el presupuesto para la PAC se reduciría entre un 20 y un 30%, pasando de 386.000 a 300.000 millones de euros. Esta reducción sería un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 % en 1980 a cerca del 24,6 % en 2023. Con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20 %.

El pasado mes de mayo, UPA ya organizó una protesta ante la sede de la UE en Madrid para exigir una PAC fuerte y con presupuesto. El campo llevará ahora su descontento hasta Bruselas con la exigencia de una “PAC sólida, común y bien financiada para después de 2027”. También reclaman normas comerciales justas y transparentes que protejan los estándares de la UE y los sectores más sensibles y una simplificación burocrática real, con mejor regulación y seguridad jurídica.