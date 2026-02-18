El campo envejece y se acerca a la ‘tormenta perfecta’: el 37,6% del empleo agroalimentario en España ya supera los 50 años

Soin datos que se conocen pero que en cada nuevos estudio se ratifican y concretan. El sector agroalimentario español afronta un reto estructural inmediato: el 37,6% de su fuerza laboral supera los 50 años. Esta señal de alarma sobre el relevo generacional y la continuidad del modelo productivo es una de las conclusiones principales del informe ejecutivo «Desafíos del Sector Agroalimentario en España», elaborado por el Instituto MESIAS -Inteligencia de Marca España en colaboración con la Universidad CEU.

El diagnóstico advierte que el sector se encuentra ante una «tormenta perfecta» donde el envejecimiento de la población activa no solo pone en jaque la producción, sino que actúa como un freno para la adopción de tecnologías disruptivas. Este déficit generacional coincide con una creciente presión regulatoria y una fragmentación de la innovación que dificultan la transición hacia una economía más sostenible. En un mercado global hipercompetitivo, la falta de una base laboral joven y tecnificada compromete la capacidad de respuesta de España ante los constantes shocks comerciales.

A pesar de estos desafíos estructurales, el sector mantiene una relevancia económica indiscutible al generar casi el 12% del empleo nacional. Con unas exportaciones que superan los 75.000 millones de euros, España se consolida como una de las principales potencias de la Unión Europea, manteniendo una balanza comercial estructuralmente superavitaria. Sin embargo, el informe subraya que este liderazgo exportador podría verse erosionado si no se aborda de inmediato la modernización del sector y la gestión del talento joven.

EL ESTUDIO PROPONE AVANZAR HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN RESPALDADO POR UNA MAYOR FINANCIACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE ECOSISTEMAS TERRITORIALES

Para consolidar esta posición de liderazgo, el Instituto MESIAS y la Universidad CEU proponen avanzar hacia un modelo de innovación respaldado por una mayor financiación y el fortalecimiento de ecosistemas territoriales. La estrategia de futuro debe apoyarse en la colaboración público-privada como motor de competitividad, reconociendo que la calidad del producto por sí sola ya no garantiza el éxito internacional, y potenciando la capacidad científico-técnica y el valor del origen nacional, según indica Marta García Outón, co-autora del informe.

Hoy, España compite con mercados que operan con costes más bajos y estrategias de marca mucho más agresivas, lo que exige una respuesta coordinada y estratégica a nivel nacional para mantener su ventaja competitiva.

En este sentido, José María Cubillo, director del Instituto MESIAS, destaca que resulta imprescindible reforzar la estrategia de marca-país para mejorar la percepción de calidad y diferenciación. Según Cubillo, la sostenibilidad y la innovación deben ser los elementos clave que potencien la Marca España, proyectando una narrativa sólida que genere confianza en los mercados exteriores. El éxito final dependerá de la capacidad de articular una visión-país que unifique la reputación y la estrategia internacional en un proyecto común, protegiendo así la resiliencia de un sector vital para la economía española.

«En un contexto global, hipercompetitivo, resulta imprescindible que España refuerce su estrategia de marca país en el sector Agroalimentario. Es fundamental mejorar la percepción de calidad, apostar por la diferenciación y destacar la sostenibilidad y la innovación como elementos clave para potenciar la marca España» señala José María Cubillo, director del Instituto MESIAS.

El estudio concluye que, si España consigue articular estas estrategias de manera integrada, podrá proteger su liderazgo exportador y reforzar la resiliencia de un sector clave para la economía nacional, evitando que la competencia global erosione su posición