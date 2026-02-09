El campo de Sevilla retoma este martes sus protestas contra Mercosur y sus supuestas salvaguardas, los recortes de la PAC y los temporales

ASAJA-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla han convocado para este martes 10, en unidad de acción y en línea con el resto del sector agrario nacional, a todos los agricultores y ganaderos sevillanos a una gran movilización ante la subdelegación del Gobierno, en la Plaza de España de Sevilla. La protesta tendrá lugar en el día en que se debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas.

Para los convocantes, «esta cláusula de salvaguarda, que ya han confirmado que no cumplirán los países de Mercosur, no supone ninguna garantía para el sector mientras no se realicen inspecciones paralelas en los países de origen de las mercancías y no se cuente con una autoridad europea independiente de control en los puertos europeos. Por lo que el campo andaluz mantiene su rechazo a este acuerdo desequilibrado y tremendamente lesivo para nuestras producciones».

Este acuerdo de Mercosur es el penúltimo de una larga lista de problemas derivados del ninguneo al sector agrario. «Un sector que ha llegado al límite. La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza son una realidad constatable. El campo andaluz necesita oxígeno», aseguran.

El último de los daños al sector llega de la sucesión ininterrumpida de temporales y borrascas. Tras cinco años muy duros de sequía, la persistencia de las últimas lluvias ha dejado los embalses llenos pero ha provocado innumerables destrozos y cuantiosas pérdidas, que superarán con mucho, los 2.500 millones de euros apuntados recientemente por el consejero andaluz de Agricultura.

Por ello, los agricultores y ganaderos andaluces y las organizaciones convocantes solicitan la declaración de zona catastrófica y demandamos la activación de todos los fondos y mecanismos previstos por la normativa para intentar paliar estos daños.

Asimismo, las organizaciones convocantes nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido daños y pérdidas materiales y personales a causa del temporal, especialmente con los familiares de las dos personas fallecidas tras el paso de este río de borrascas por Andalucía.

Por ello, este martes 10 en Sevilla los convocantes está dispuestos a dar la batalla frente al acuerdo UE-Mercosur y el resto de acuerdos comerciales con terceros países en los que la agricultura constituye casi siempre la moneda de cambio; frente a la falta de garantías presupuestarias en la nueva PAC, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores y, por supuesto, en demanda de la activación inmediata de un plan urgente para, una vez que han finalizado los temporales, devolver la productividad al sector agrario sevillano y andaluz.

¿CUÁLES SON LAS REIVINDICACIONES DEL CAMPO DE SEVILLA?

-Rechazo de Mercosur y de todos los acuerdos comerciales desequilibrados en los que el campo es sólo moneda de cambio.

– Rechazo de la desaparición de la PAC y de los recortes para agricultores y ganaderos.

– Soluciones urgentes y definitivas ante la falta de mano de obra en el campo.

– Medidas compensatorias ante el desmesurado incremento de los costes de producción.

– Simplificación real y efectiva de la burocracia que asfixia nuestras explotaciones.

– Medidas directas, inmediatas y efectivas, para paliar los daños causados por la sucesión de temporales en la agricultura y la ganadería y en las infraestructuras agrarias.