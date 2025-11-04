El campo asturiano sale a la calle para pedir soluciones «inmediatas y definitivas» para controlar la fauna salvaje, especialmente al lobo

Decenas de profesionales del campo asturiano han protagonizado este lunes 3 una concentración en Oviedo para exigir al Gobierno del Principado la puesta en marcha de soluciones «inmediatas y eficaces» para el sector. La concentración, convocada por UUSAGA (Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias) y Asturias Ganadera, reunió a decenas de ganaderos que denunciaron la «falta de gestión política, la presión burocrática y los daños crecientes del lobo».

Durante la protesta han pedido medidas «definitivas» para controlar la fauna salvaje, especialmente al lobo. Sobre esta cuestión, también han reclamado que el pago de daños se abone en un máximo de sesenta días y que cualquier retraso suponga intereses de demora.

Al mismo tiempo, han demandado el replanteamiento de los protocolos contra la propagación de enfermedades, como la tuberculosis, de forma que, asegurando el control de cada infección, «no se castigue innecesariamente a animales sanos o las propias ganaderías con vaciados sanitarios, muchas veces prescindibles».

Los profesionales del campo han reclamado agilidad en el pago de las ayudas de la PAC, la aprobación de una ley de patrimonio sensorial que «cuide y proteja» los usos y costumbres tradicionales y la devolución de oficio de los montes comunales a sus vecinos.

En la protesta, apoyada por el sindicato URA, el portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha advertido de que «no hay voluntad de resolver los problemas» ni de «ayudar» a los ganaderos por parte del Ejecutivo autonómico.

«Hay una situación muy crítica de voluntad política. Lo que está pasando es un desastre motivado por una mala gestión. Se están burlando del sector», ha dicho, por su parte, el coordinador regional de Usaga, Fernando Marrón.