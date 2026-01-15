El campo andaluz saldrá de nuevo a las carreteras el 29 de enero y se manifestará ante las subdelegaciones de Gobierno de todas las capitales andaluzas

ASAJA, COAG Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han convocado a los agricultores y ganaderos andaluces a manifestarse el próximo 29 de enero ante las subdelegaciones de Gobierno de todas las capitales de provincia de Andalucía, en unidad de acción con los del resto de España y de otros países europeos, para mostrar el rechazo del campo «a las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España que les dejan a los pies de los caballos y entregan en bandeja al sector agrario para favorecer otros sectores productivos».

Tras el cierre en falso de las tractoradas de 2024, el campo andaluz saldrá de nuevo a las carreteras el próximo 29 de enero en rechazo a la firma del texto del acuerdo UE-Mercosur y del resto de acuerdos comerciales con terceros países, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio; en contra del nuevo marco financiero que plantea la Comisión Europea y que supone el fin de la singularidad presupuestaria de la PAC; en demanda de una simplificación real en el campo, que permita desarrollar esta actividad de manera eficiente sin trabas y cortapisas carentes de justificación real.

El sector agrario andaluz cree que «ha llegado al límite. La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza son una realidad constatable, por lo que los convocantes instamos a todos los agricultores y ganaderos y al resto de ciudadanos a sumarse a estas protestas. El campo andaluz necesita oxígeno, por lo que en este momento la proliferación de cesiones a terceros países, la reducción del presupuesto de la PAC y el endurecimiento de sus condiciones resultan totalmente inasumibles y llevan a la ruina a miles de explotaciones andaluzas».

LOS AVANCES CON LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA SON TOTALMENTE INSUFICIENTES. SON UN ANEXO AL ACUERDO QUE DESDE MERCOSUR YA HAN CONFIRMADO QUE NO VAN A CUMPLIR

En el caso concreto de Mercosur, el acuerdo carece de reciprocidad y supone una competencia desleal para los agricultores y ganaderos andaluces y una amenaza para los consumidores. Se trata de un acuerdo desequilibrado que pone en peligro sectores clave para Andalucía como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la aceituna de mesa. Incluso sectores que podrían parecer beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.

Los avances con las cláusulas de salvaguardia son totalmente insuficientes. Son un anexo al acuerdo que desde Mercosur ya han confirmado que no van a cumplir y resultan imposibles de controlar en una UE sin un control de fronteras común y sin controles en origen.

Por su parte, la propuesta del nuevo Marco financiero Plurianual (MFP) apunta a un recorte presupuestario y a la desaparición de la arquitectura de la PAC, lo que debilitará aún más al sector agrario europeo, y en consecuencia a la propia UE.

El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector.

En definitiva, el 29 de enero supone para el sector agrario andaluz una jornada central, para defender su futuro y la alimentación europea. ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias impulsan esta protesta ante las subdelegaciones de Gobierno de toda Andalucía frente al acuerdo UE-Mercosur, la falta de garantías presupuestarias, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores.