El BOE publica el listado definitivo de las 13 obras del Plan RegadíA que acometerán Gobierno central y la Junta andaluza

La Junta de Andalucía aporta la mitad de los fondos del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (Plan RegadíA) para financiar un total de 13 proyectos de mejora en la eficiencia del riego por toda la comunidad. Esta iniciativa se realiza en colaboración con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y los propios regantes.

La Administración regional será la encargada de cofinanciar el 50 por ciento de las obras a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 y del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader). Por su parte, los agricultores aportarán un 30 por ciento del presupuesto y el Estado el 20 por ciento restante a modo de préstamo, por lo que los regantes deberán devolver la cantidad aportada.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las 13 obras que se van a realizar en la región andaluza gracias a la apuesta del Gobierno andaluz por la modernización del regadío en el marco del Plan RegadíA. Así, serían seis las provincias andaluzas las que se verán beneficiadas de estas mejoras en la eficiencia del riego.

Por provincias, en Almería se acometerán dos obras en las que la Junta de Andalucía aporta por valor de 5,5 millones de euros; en Córdoba tres por 21,4 millones de euros; en Granada se llevarán a cabo dos obras con la aportación de 20,6 millones de euros por parte de la administración regional; en Jaén tres por 15,9 millones de euros; en Cádiz una por 2,4 millones de euros y en Sevilla se llevarán a cabo dos obras -una de ellas junto con Córdoba- por 10,6 millones de euros. En total, el Gobierno andaluz aporta 76,4 millones de euros.

Al respecto, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha celebrado «que se puedan poner en marcha estas obras gracias al esfuerzo inequívoco por parte del Gobierno andaluz en materia de recursos y a la apuesta sin precedentes por el campo y por la eficiencia y buena gestión del agua». «Somos un gobierno eficaz, que aporta soluciones y que está cerca de los problemas de los andaluces», ha añadido.

«Se trata de un nuevo ejemplo de la puesta del Gobierno andaluz por la colaboración entre instituciones en favor de los intereses de los productores del campo y gracias a ello podremos seguir avanzando en la garantía de un uso responsable del agua, la modernización de las infraestructuras y la adaptación del campo al cambio climático, lo que además, mejorará la rentabilidad y la competitividad de nuestro sector primario», ha abundado.