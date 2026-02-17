El Betis presenta la primera camiseta fabricada con naranjas para poner en valor el patrimonio natural urbano y sensibilizar ante el cambio climático

El Real Betis Balompié, a través de su plataforma de sostenibilidad ambiental Forever Green que busca involucrar al mundo en la lucha contra el cambio climático a través del fútbol, presenta una pionera camiseta fabricada con naranjas para visibilizar la importancia de los espacios verdes urbanos. Se trata de una nueva equipación Hummel que el club verdiblanco vestirá en la jornada 25 de LaLiga contra el Rayo Vallecano para poner en valor el patrimonio natural metropolitano como garantía de descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades.

Además, los dorsales de la camiseta cuentan con un diseño perforado, inspirado en la textura de la piel de naranja, que incorporan la tecnología scratch and sniff, una tinta sostenible y 100% libre de químicos que, al rascar, libera olor a azahar, símbolo de la ciudad, con el objetivo de que este mensaje concienciador no solo se pueda ver sino también respirar. Esta innovación ha sido posible gracias al fabricante especializado STAHLS TPT, que vuelve a sumarse al compromiso de Forever Green encargándose también de crear los nombres y sponsors que lucirán los jugadores.

Enmarcada en la campaña ‘La vida en verde comienza en el barrio’, elaborada junto con la agencia Officer & Gentleman, el objetivo de esta acción es sensibilizar sobre el papel que juegan los árboles, y concretamente los naranjos, legado del paisaje urbano hispalense, ya que aportan sombra a las calles y plazas, ayudan a mitigar el efecto isla de calor y representan una seña de identidad cultural. También suponen un pilar fundamental como sistema de drenaje natural gestionando el exceso de agua de lluvia de forma eficiente.

LA IDEA GIRA EN TORNO AL CONCEPTO ‘CRECER EN VERDE’, VINCULANDO EL MODELO DE CANTERA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ CON LA SOSTENIBILIDAD URBANA

La emblemática Plaza de Doña Elvira ha sido el escenario elegido esta mañana para la presentación de la nueva equipación bética. En un acto cargado de simbolismo, Joaquín Sánchez, leyenda del Club y actual consejero, junto con Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, han protagonizado el momento más emotivo al alzar en brazos a un niño de la Escuela Betis para que rescatara la camiseta de entre las ramas de uno de los tradicionales naranjos de la plaza.

Y es que el evento ha girado en torno al concepto ‘crecer en verde’, vinculando el modelo de cantera del Real Betis Balompié con la sostenibilidad urbana. Según Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, “nuestro proceso de aprendizaje trasciende lo deportivo para inculcar valores de respeto, compromiso o responsabilidad colectiva, estableciendo un paralelismo con la salud de las ciudades, ya que creemos que proteger el barrio es el primer paso para proteger el planeta”.

De esta forma, la campaña del club verdiblanco parte de la premisa de “educar primero para crecer después, con el objetivo de proyectar un mensaje desde lo local hacia lo global, demostrando que los valores sembrados hoy en los barrios y en los estadios determinarán la salud y el debate climático mundial del mañana”, añade Muela.

La camiseta, de edición limitada y estética de corte retro, presenta una paleta cromática que combina el verde corporativo del Real Betis Balompié con un tono más oscuro inspirado en las hojas del naranjo y el color albero, tonalidad identitaria de la estética sevillana y eje visual del patrimonio histórico de la ciudad. Estas características se completan en el dorso, donde el diseño de la numeración integra una textura orgánica que evoca la piel de la naranja, cerrando así el tributo conceptual al fruto más emblemático de Sevilla.

A nivel técnico, la camiseta está confeccionada mediante una mezcla novedosa de materiales de bajo impacto: al 16,2% de fibra orgánica obtenida de pieles de naranjas se suma un 37,8% de Lyocell (fibras naturales regeneradas obtenidas de celulosa de la madera) y un 46% de poliéster reciclado. Esta combinación elimina el uso de plástico virgen, transformando residuos en una prenda de alto valor tecnológico con un tejido suave, transpirable y de alta resistencia.