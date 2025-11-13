El balance de la vendimia 2025 en Madrid: una cosecha media, menor de la esperada pero similar a la anterior aunque con una enorme calidad

Aunque las previsiones iniciales auguraban una cosecha mayor, dadas las precipitaciones acaecidas en el otoño anterior y durante la primavera, con las que se atenuaban dos años de mucha sequía, los calores estivales acabaron estresando mucho tanto las plantas como los frutos. La uva que ha llegado a las bodegas es más pequeña, pero excelente. El gran avance de la vendimia 2025 es el enorme avance de esa calidad.

«En términos de calidad, estamos hablando sin lugar a dudas de uno de los mejores años desde que nació la denominación de origen», valora el presidente de Vinos de Madrid, Francisco José García. Aunque los primeros pasos se remontan a mediados de la década de los años ochenta, esta Denominación de Origen inició su andadura oficial en noviembre de 1990. «El clima de Madrid cada vez es más seco, falta agua, los cultivos sufren, pero a la calidad de la uva contradictoriamente le ha favorecido».

El de la vid es junto al olivar el principal cultivo de la Comunidad de Madrid en términos de superficie y de producción. Cuenta con cuatro zonas productoras (Arganda-Comenar de Oreja-Belmonte de Tajo, El Molar, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias) y también presenta especies endémicas de la región, sobre todo en uva blanca, como son la albilloreal en el área de San Martín de Valdeiglesias y la malvar que crece en los viñedos del sureste.

La vid no ha vivido con indiferencia la evolución socio económica de la Comunidad y es un hecho que en las últimas décadas ha disminuido su presencia en el territorio madrileño. Francisco José García pone el foco hace tres o cuatro décadas atrás, cuando su superficie superaba con holgura las 30.000 hectáreas.