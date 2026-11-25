En un año muy complicado de los arroceros de toda España, con graves problemas de rentabilidad y la amenaza de dejar de sembrar esta campaña, ahora la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) alerta de que la viabilidad de los arrozales del Delta del Ebro (Tarragona) depende de reforzar la lucha contra el caracol manzana y reclama al Departamento de Agricultura de la Generalitat nuevas medidas para frenar esta plaga.

Según JARC, el caracol manzana provoca habitualmente pérdidas de alrededor del 10% de la producción y, en los casos más graves, de hasta el 50% durante las primeras fases del cultivo, y obliga a los agricultores a asumir costes adicionales en un momento especialmente complicado para el sector.

La organización asegura que, según datos del Departamento de Agricultura, el cultivo del arroz ha cerrado la campaña con un resultado contable negativo de 673 euros por hectárea.

Además, denuncia que los productores europeos deben cumplir exigencias ambientales, fitosanitarias, laborales y de sostenibilidad cada vez más estrictas, mientras continúan compitiendo con arroz procedente de terceros países, como Birmania, India, Pakistán, Tailandia, Argentina o Uruguay, que «producen con requisitos ambientales y fitosanitarios mucho menos exigentes».

JARC señala que los arroceros del Delta del Ebro no quieren depender de ayudas para sacar adelante sus explotaciones y reclaman que se garanticen «unas condiciones de competencia justas» y haya «reciprocidad en los productos importados».

La organización pide a la Generalitat subvencionar al 100% la compra de saponinas, sustancias de origen vegetal que se utilizan para combatir el caracol manzana; autorizar y financiar el uso de cianamida cálcica como herramienta complementaria de control de la plaga; impulsar experiencias controladas de control biológico con cangrejo azul y evitar penalizaciones de la PAC cuando los agricultores tengan que modificar la gestión del agua o secar los campos.