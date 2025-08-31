El almendro, de capa caída en Sevilla, desde donde destacan que este cultivo tiene las horas contadas por las plagas y bajos precios

COAG Sevilla ha alertado del abandono masivo del almendro en la provincia, del que aseguran que este cultivo tiene las horas contadas, por plagas, sequía, bajos precios y una lamentable negociación por parte de la UE con EEUU sobre los aranceles a los productos agroalimentarios.

Diego Bellido, responsable de Productos Transformados de COAG y almendrero del Bajo Guadalquivir, alerta sobre la situación crítica que atraviesa el cultivo del almendro en la provincia, donde se calcula que ya se ha perdido casi el 50% de las hectáreas cultivadas en los últimos años. “A las sucesivas campañas con precios ruinosos se suman ahora plagas devastadoras como el gusano cabezudo, la araña roja y la araña amarilla, agravadas por los efectos de la sequía, contra las que no tenemos medios para luchar”.

Y es que, el gusano cabezudo ha causado estragos, sobre todo en los almendros de secano debilitados por años de dura sequía. En los últimos meses, los ataques de araña roja y amarilla han sido especialmente agresivos, incluso en fincas de regadío, donde los árboles no han tenido riego suficiente. Y las materias activas autorizadas ya no son eficaces.

“ESTAMOS VIENDO CÓMO FINCAS ENTERAS CON ÁRBOLES EN PLENA PRODUCCIÓN SE ABANDONAN O SE SUSTITUYEN POR OLIVAR”

“Estamos atados de pies y manos y no podemos luchar -afirma Bellido”, por lo que muchos productores, desmotivados, han dejado de tratar sus parcelas, favoreciendo la expansión de las plagas y abandonando el cultivo, lo que supone una gran pérdida económica.

“La situación es insostenible -denuncia-. Muchos agricultores han arrancado sus almendros sin ni siquiera llegar a recolectar, asumiendo que no hay futuro para este cultivo. Estamos viendo cómo fincas enteras con árboles en plena producción se abandonan o se sustituyen por olivar”, por lo que insisten en que este cultivo tiene las horas contadas

A esta crisis sanitaria y agronómica se suma ahora el impacto del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que permitirá la entrada masiva de almendra californiana sin apenas restricciones. “Nos sentimos vendidos”, clama el responsable de COAG. “España es para el aceite de oliva lo que California es para la almendra a nivel mundial. Así que lo que nos espera es ruina, porque va a entrar a mansalva almendra de EEUU. El precio de referencia internacional lo sigue marcando California, con un sistema de producción intensivo e inasumible para nuestros agricultores”.