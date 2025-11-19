El agricultor Óscar Llanos, nuevo secretario general de UPA-UCE Extremadura culminando una “amplia renovación” en la organización

El agricultor de Miajadas Óscar Llanos liderará UPA-UCE Extremadura durante los próximos cuatro años. El nombramiento se ha hecho oficial este miércoles 19, tras la votación de los delegados y delegadas del 8º Congreso Regional de la organización, celebrado en Mérida. Su candidatura ha recibido el 94,26% de votos positivos, culminando así una “amplia renovación” al frente de UPA-UCE tras la marcha de Ignacio Huertas, que estuvo al frente de la organización durante 22 años.

En un congreso especialmente cargado de emotividad, Óscar Llanos ha agradecido el trabajo de su predecesor, Ignacio Huertas, así como de compañeros y compañeras de las anteriores ejecutivas, destacando que el trabajo realizado en equipo durante todos estos años ha permitido que UPA-UCE Extremadura siga en pie “defendiendo y representando a los agricultores y ganaderos de la región”.

El nuevo secretario general ha agradecido a Ignacio Huertas su confianza para dirigir UPA-UCE Extremadura los próximos cuatro años destacando que será recordado como un gran defensor del sector agrario extremeño.

IMPORTANTE RELEVO GENERACIONAL

La nueva ejecutiva regional con una renovación de más del 80% y con un importante impulso de la gente joven, como ha ocurrido en todas las nuevas ejecutivas comarcales de UPA-UCE. “Como decimos en el campo, era el momento de la savia nueva”, ha destacado Óscar Llanos.

El nuevo secretario general de UPA-UCE se ha mostrado muy consciente de los importantes retos que siguen encima de la mesa como la falta de relevo generacional en el campo, la problemática para encontrar mano de obra, las reformas de la PAC, sequías, aranceles y la falta de precios justos en la mayoría de las producciones.

“Este nuevo equipo seguirá defendiendo el modelo de agricultura familiar. Trabajaremos para conseguir lo que todos y todas queremos, que es seguir viviendo en nuestros pueblos y haciendo lo que más nos gusta: producir alimentos a unos precios justos”, ha destacado Llanos.

En el 8º Congreso Regional de UPA-UCE Extremadura se han aprobado una serie de resoluciones sobre medidas como aprobación de la Ley de Agricultura Familiar, la falta de relevo generacional en el campo, la problemática para encontrar mano de obra o las consecuencias del cambio climático.