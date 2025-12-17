El acuerdo UE-Mercosur se empieza a resquebrajar: Francia se opondrá si se impone, Italia lo ve prematuro y Brasil avisa que es ahora o no habrá acuerdo

El acuerdo UE-Mercosur empieza a resquebrajar. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que Francia se opondrá «muy firmemente» al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan «imponerlo», informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon. Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que para su país «es prematuro» firmar el acuerdo comercial y considera necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola. Y como colofón, Brasil

Macron hizo esa declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial, que se plasmaría el sábado en Brasil.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, precisó en una sesión de preguntas al Gobierno en el Senado que si la Comisión Europea «desea hacer pasar por la fuerza este fin de semana» la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, y someterlo al voto del Consejo Europeo, «Francia votará en contra».

Macron, que pidió el domingo un aplazamiento de la rubrica del acuerdo, cree que el tratado aún adolece de «claridad sobre las tres condiciones exigidas» por Francia, señaló Bregeon.

Se trata de cláusulas de salvaguardia «sólidas y operativas», respaldadas por el Parlamento Europeo este martes; medidas similares para garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; así como controles a las importaciones.

Francia «no está sola» en esta petición, que no es «dogmática» ni va contra los acuerdos comerciales, sino que es de «sentido común» para proteger a la agricultura francesa y europea, y, tal como está el texto, «las cuentas no salen», dijo la portavoz del Gobierno.

ITALIA PIDE ESPERAR A QUE SE CONCRETEN LAS MEDIDAS ADICIONALES PARA PROTEGER AL SECTOR AGRÍCOLA

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que «es prematuro» firmar el acuerdo comercial y considera necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola.

Meloni explicó, en la tradicional comparecencia en la Cámara de los Diputados previa a los consejos europeos, que el acuerdo podría ser bueno para el país, pero puntualizó que «el Gobierno italiano siempre ha tenido claro que el acuerdo debe beneficiar a todos los sectores y que, por tanto, es necesario abordar, en particular, las preocupaciones de los agricultores».

Cree que se han logrado «avances significativos, en particular con la introducción de un mecanismo de salvaguardia específico, un fondo de compensación adecuado al que recurrir en caso de necesidad y, más recientemente, un importante refuerzo de los controles fitosanitarios de los envíos entrantes», pero Meloni advirtió de que «todas estas medidas, aunque presentadas, aún no se han implementado por completo».

Por lo tanto, concluyó que firmar el acuerdo en los próximos días, como se ha sugerido, «es aún prematuro. Creemos que es necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola y, al mismo tiempo, explicarlo y debatirlo con nuestros agricultores», explicó.

Finalmente, en este clima de que el acuerdo UE-Mercosur se empieza a resquebrajar, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que si la Unión Europea (UE) decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, «no habrá más acuerdo», al menos mientras él esté gobernando en Brasil.

«Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la UE) mientras yo sea presidente», declaró Lula al concluir una reunión con los miembros de su gabinete, en la cual advirtió de que si no se firma «ahora», será «duro» con el bloque comunitario.