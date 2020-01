Con el Aceite de Oliva Virgen Extra recién recolectado, la Navidad es la mejor época para disfrutar de este alimento único. Además, regalar este ingrediente estrella de la Dieta Mediterránea se ha convertido en tendencia gracias a los beneficios que aporta, como recuerdan desde la Interprofesional.

El Aceite de Oliva Virgen Extra se reivindica como regalo de Navidad gracias a su versatilidad gastronómica, óptima calidad y el plus de bienestar que nos aporta. Tras la recolección, la Navidad es una época magnífica para desfrutar de este alimento, toda una explosión de sensaciones, aromas, texturas, colores y sabores.

El Aceite de Oliva Virgen Extra es uno de los alimentos más versátiles, ampliamente valorado por los amantes de la gastronomía y de la alimentación saludable, respetuoso con el medio ambiente –el mar de olivos evita la erosión y captura ingentes cantidades de dióxido de carbono, favoreciendo la fijación de carbono en el suelo, contribuyendo a la reducción de los gases de efecto invernadero- y favorecedor de las economías locales. Además, podemos encontrar una variedad casi infinita de aromas y sabores que además cuentan con presentaciones que no desmerecen a la de los perfumes más exclusivos. Envase y contenido forman un todo que invita al consumidor a disfrutar

de su calidad y de una experiencia, sin duda, especial.

El Aceite de Oliva Virgen Extra es un regalo perfecto para quien valora la alimentación healthy pero también para el que apuesta por la cocina tradicional basada en los ingredientes de calidad de siempre. Sin olvidar a aquellos que apuestan por la sostenibilidad y que se muestran comprometidos con el mundo rural.

Asimismo, Aceites de Oliva de España y la Unión Europea desarrollan la espectacular campaña global “Join the European healthy lifestyle with Olive Oils from Spain. Olive Oil Makes a Tastier World”. Un tour que está recorriendo las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Asia, invitando a descubrir a los viajeros las propiedades de los Aceites de Oliva, que son emblema de la excelencia europea.