Cada cual es libre de comer lo que quiere, le gusta y considera que es mejor para él, pero siempre respetando a quienes no comparten sus gustos. Sin embargo, el marketing y las modas están provocando no solo confusión y daño a la imagen de la carne, sino un absurdo sin precedentes. Acaban de sacar hamburguesas veganas… ¡para lo amantes de la carne!. Y no lo hace una pequeña marca, sino la multinacional Unilever Food Solutions, que destaca que lanza en España “la marca vegetariana para los amantes de la carne, The Vegetarian Butcher. Una marca holandesa de referencia que ofrece productos con el sabor, aspecto y textura de la carne pero a base de proteínas vegetales”.

Fundada por Jaap Korteweg, ganadero de profesión, y adquirida por Unilever en 2018, la marca elabora sofisticados productos a base de proteínas vegetales como hamburguesas, salchichas, nuggets y sustitutos del pollo y carne picada, “desarrollados para los comensales amantes de la carne, pero que también se preocupan por el medio ambiente. Los productos de la marca estarán disponibles a partir del 1 de marzo para el canal de restauración en España”.

“La carne ‘sin carne’ se convertirá en la mayor tendencia alimentaria en España, impulsada por nuevos hábitos y tendencias de consumo. Cada vez más, los consumidores están optando por una dieta flexitariana –asegura Àngels Solans, directora general de Unilever Food Solutions en España–; la mayoría de estas personas disminuye su consumo de carne no porque no les guste, sino que lo hacen por razones éticas y de salud.

Según la multinacional, “el bienestar animal, el respeto por el medio ambiente o las recomendaciones nutricionales están reduciendo la ingesta de carne roja de muchos españoles”. En este sentido, Solans detalla que”The Vegetarian Butcher tiene la misión de introducir los alimentos vegetales, como alternativa a algunas proteínas animales, para que tengamos más opciones de consumo para poder ayudar a reducir el impacto medioambiental. En Unilever Food Solutions estamos totalmente comprometidos a trabajar con Korteweg y el resto de su equipo para traer la carne del futuro a España”.