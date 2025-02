El 95% de los ayuntamientos de la comarca se adhieren al manifiesto por la Sierra Norte de Guadalajara frente al lobo

El Manifiesto por la Sierra Norte de Guadalajara ha sido presentado este miércoles 26 de febrero en la sede central de APAG. Juan Jose Laso, presidente de APAG, junto con representantes de distintas entidades han presentado este manifiesto ante los medios para reivindicar la necesidad de un cambio en la problemática del lobo en la Sierra Norte de Guadalajara. Un manifiesto al que el 95% de los ayuntamientos de la comarca se adherido ya.

Este manifiesto está promovido por APAG, la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte (AGSN) con Fernando Moreno, su presidente como portavoz; La Asociación de Titulares de Coptos de Caza (ATICA) con su presidente Francisco Plaza y ayuntamientos de la comarca. También han comparecido Mariano Escribano y Octavio Contreras, diputados provinciales, y los vicepresidentes de APAG. Todos ellos para representar y dar voz a las más de 60 firmas de entidades y ayuntamientos de la comarca que se han adherido.

El documento será presentado ante las tres administraciones: provincial, regional y nacional y la idea es solicitar una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, “para poder explicarle de viva voz nuestras ideas y nuestras propuestas y hacer más entendible si cabe la problemática de esta zona”, ha dicho el presidente de APAG.

El manifiesto expone la situación actual de los municipios de la Sierra Norte donde hay presencia del lobo y recoge 8 medidas que serán presentadas a las administraciones competentes: provincial, regional y autonómica. Algunas de ellas son nuevas, la petición de cuantificar e indemnizar el daño moral de los ganaderos; los ataques de lobo al ganado no sólo provocan daño económico, también psicológico para los ganaderos. Otra de ellas es la petición de conocer el censo del lobo para saber si hay que hacer una regulación.

Juan José Laso ha dado voz a una nueva demanda: sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. “Hay que cambiar el status del lobo, sacar al lobo del LESPRE. Es necesario tener la oportunidad de regular a ciertos lobos que se alimentan básicamente de ganado, que crean multitud de problemas”, ha señalado.

Fernando Moreno ha expuesto el problema que sufren los ganaderos cuando tienen un ataque de lobo: “Cada animal representa años de trabajo y esfuerzo y lo que nos encontramos es compensaciones insuficientes y una burocracia inaceptable. Partes de ataques que se rechazan injustamente y que no cubren los daños reales e indemnizaciones que tardan hasta dos años. Porque cuando perdemos un animal perdemos también los recursos invertidos en su crianza”. Ante los problemas con las administraciones y su sobreprotección del lobo añade: “Si la administración quiere protegerlo, debe de proteger también nuestra forma de vida”,

Octavio Contreras, diputado provincial del Partido Popular por Sigüenza, ha manifestado que “una cuestión es que estemos a punto de ver desaparecer una parte de la fauna y otra es que se permita su proliferación de forma descontrolada y dañina” yha añadido que “los daños que se están produciendo no son lo suficiente valorados”.

Además, esta problemática ya no solo se ve centrada en la Sierra Norte. Mariano Escribano, alcalde de Hiendelaencina y diputado del partido socialista , ha explicado que la presencia del lobo es cada vez más cercana a a los pueblos: “Ya no están en la sierra, se están expandiendo. Estamos comprobando ataques en Cogolludo”. Añadiendo también: “Entendemos que le lobo ha venido para quedarse, pero no de esta manera. ¿Alguien ha pensado que realmente al que hay que proteger es a la gente que vive en la sierra y especialmente a los ganaderos?”.

El presidente de ATICA, Francisco Plaza, ha insistido en que las restricciones a la caza que se están aplicando en la zona por la presencia del lobo, implica una pérdida de valor de los cotos y esto afecta directamente a los ayuntamientos de la zona, cuyos ingresos dependen de ellos, ya que entre un 50 y un 60% vienen por aprovechamientos cinegéticos.

El manifiesto ha sido firmado por el 95% de los ayuntamientos de la comarca de los pueblos de la Sierra Norte, la Diputación provincial, el Partido Socialista y Partido Popular y varias asociaciones.