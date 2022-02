El 20M no es una manifestación más de todo el campo, lo que «está en juego es el futuro de la agricultura productiva»

Día a día cada vez más colectivos, organizaciones y entes de todo signo relacionadas con el sector agrario confirman su respaldo y su presencia en la gran concentración del Madrid del 20M Juntos por el Campo. Todos son conscientes de que no se trata de una manifestación más de las múltiples que salpican toda la geografía española en los últimos meses. Se trata de la gran cita de todo el sector agrario para defender un modo de vida cada vez vez más vilipendiado, abandonado y arrinconado. Es una protesta unitaria de quienes son conscientes de que lo que «está juego es el futuro de la agricultura productiva».

Por eso, conscientes de que cada persona cuenta y de lo que hay en juego, las organizaciones agrarias o las propias cooperativas, pero también los colectivos cinegéticos, del toro de lidia, del mundo rural, arriman el hombro para lograr que sea un éxito. Y en esta línea, como ejemplo de compromiso con lo que va y debe representar este acto, desde la organización agraria Asaja Cádiz han querido poner toda la carne en el asador y ayudar a que ese día el campo gaditano no solo esté presente, sino que se convierta en un emblema de esa defensa de la agricultura productiva que representa.

Y con ese compromiso, el presidente de la organización, Pedro Gallardo, y el secretario general de la organización, Luis Ramírez, han apostado por dar un paso al frente y no solo hacer un llamamiento a que se acuda ese día a Madrid, sino propiciar los medios para que quien quiera acudir pueda hacerlo.

Para ello, no solo van a poner a disposición de todos los asociados y de todo el sector una decena de autobuses gratuitos, sino que han reservado cerca de 400 habitaciones de hotel para que no exista ninguna justificación para quedarse en casa. «Hemos hecho un esfuerzo económico muy importante, pero porque somos conscientes de que no se trata de una manifestación más, sino de uno de los actos reivindicativos más importantes de todo el sector agrario y no podemos dejar de implicarnos para ayudar a todo el mundo a movilizarse ese día».

Desde Asaja Cádiz asumen que existe un gran malestar en el sector agrario gaditano, pero también ven que falta un cierto compromiso en manifestarlo. Por eso, al igual que otras muchas organizaciones de toda España, quieren dar un empujón «a ayudar a mentalizar a todos esos agricultores y ganaderos que ven cómo los costes de producción, las políticas del Gobierno en materia laboral, la subida de un Salario Mínimo hecho a margen de la realidad del campo, los recortes de la PAC o las cada vez mayores exigencias para recibir menos ayudas, se comen la poca rentabilidad de sus explotaciones».

De ahí que hayan apostado claramente para que «no solo los agricultores y ganaderos, sino sus familias, los pertenecientes a toda la industria que se sustenta, vive y sobrevive del campo se movilicen de cara a ese día, porque lo que está en juego es el futuro de la agricultura productiva de este país, pero en especial la de esta provincia que, prácticamente, abarca todos los sectores productivos de la agricultura española».

Y aunque asumen que tienen una larga lista de reivindicaciones y justificaciones para salir a la calle (la provincia dejará de percibir de media un 30% menos de ayudas con la nueva PAC, la preocupación latente en el sector ante las dudas de cómo afrontar las próximas campañas tras la aprobación de la nueva reforma laboral, la subida del SMI «por cuantía y por su filosofía», la pérdida de rentabilidad «y cada explotación que cierra es una explotación que ya no abre», y un largo etcétera) desde Asaja Cádiz se quiere poner el acento en que la concentración del 20M debe ser un grito unánime y masivo en defensa del mundo rural y el campo. Y que a esa protesta no debe faltar nadie.

«Hay tiempo para cambiar, pero para ello hace falta que todos los ganaderos y agricultores gaditanos esté en Madrid el 20M, porque el futuro de la agricultura de la provincia está en juego ese día», señala Pedro Gallardo. Y para ello, esta concentración debe ser «el momento en el que todos les digamos a nuestros políticos que estén con el sector agrario los 365 días del año, no solo que se acuerden del campo cuando hay elecciones. Porque peor de lo que lo están haciendo es difícil», como señala Luis Ramírez.

Cádiz se juega mucho el 20M y desde Asaja Cádiz harán lo posible para revertir esta situación y darle una oportunidad de futuro a un campo que empieza a agonizar si nadie lo remedia.