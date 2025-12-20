EEUU presiona para que dejen a España sola y limitar así las represalias de la UE por los aranceles a las aceitunas negras

Estados Unidos ha pedido este viernes que las represalias autorizadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como sanción de la Unión Europea a sus aranceles a la aceituna negra española se limiten sólo a productos relacionados con sus intercambios con España y no con el resto de la UE. Las sanciones pueden elevarse hasta 13,64 millones de dólares (11,6 millones de euros). De aceptarse esta medida, Donald Trump tendría camino libre para poder presionar o castigar solo a España si se aplican estas sanciones, algo más complicado si debe enfrentarse a toda la UE.

En la reunión mensual este viernes del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, que ya dio a la UE la posibilidad de imponer esas represalias hace casi dos meses, la delegación estadounidense ha defendido que cualquier suspensión de concesiones u otras sanciones que los Veintisiete apliquen a productos distintos de los relacionados con España sería incompatible con el dictamen.

El monto fue decidido el 29 de octubre por un panel arbitral y la autorización fue confirmada por el Órgano de Solución de Diferencias.

Por ello, a partir de ahora la Unión Europea puede elaborar una lista concreta de productos de EEUU que podrían verse afectados, aunque también podría optar por no aplicar represalias, según indicaron fuentes próximas a la OMC.

EUROPA DEFIENDE QUE SE DEBE ALIVIAR LA CARGA SUFRIDA POR LOS IMPORTADORES DE ACEITUNA

La delegación europea ha enfatizado en la reunión de este viernes que EEUU debe implementar por completo las recomendaciones emitidas en este caso, particularmente para aliviar la carga sufrida por los importadores de aceituna española sometidos durante años a aranceles que la OMC consideró no acordes a las normas internacionales.

La disputa en torno a las aceitunas negras españolas se inició hace ocho años, y en 2023 la OMC ya falló a favor de España y la UE, pero continúa en el seno del organismo a raíz de que Bruselas alegara que Washington no había cumplido con esa primera decisión, ya que sólo redujo los aranceles a ese producto del 35 % al 31 %.

Los aranceles que la UE está autorizada a imponer a importaciones de Estados Unidos pueden ser ajustados de acuerdo con la inflación, según aclaró en octubre el panel de arbitraje.

Las pérdidas acumuladas para el sector de la aceituna de mesa desde el inicio de esta disputa superan, de acuerdo con cifras de 2024, los 260 millones de euros.