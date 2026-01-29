Duro golpe de la Guardia Civil a las irregularidades en la cadena de producción del sector ganadero: 93 detenidos en siete provincias

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de inspecciones en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos de toda España para detectar irregularidades en la cadena de producción alimentaria que ha concluido con la detención de 93 personas, cuatro de ellas jurídicas, en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Ávila, Madrid, Badajoz, Córdoba y Murcia.

Según ha informado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil, durante estas investigaciones, que forman parte de la estrategia europea Estrategia de la Granja a la mesa desarrollada a través del Seprona, se han inmovilizado o sacrificado 1.441 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar (673 ovejas, 368 aves, 184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo).

La Guardia Civil destaca entre estas investigaciones la Operación ‘Pox’, que ha permitido desmantelar una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y con documentos falsificados. El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados.

Se dedicaba a transportar ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, que acababan en mataderos clandestinos donde eran sacrificados en condiciones insalubres. La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

DESDE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETAS HASTA LA MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE PRUEBAS DE TUBERCULOSIS BOVINA EN UNA EXPLOTACIÓN GANADERA

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona de la Guardia Civil y Europol; así como de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

En la Operación ‘Saxum tubercum’ se detectó en la provincia de Badajoz la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad.

En esa misma provincia, también se desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino.

Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

En la Operación ‘Antimicrobiano’ se detectaron irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real.

En la inspección se corroboró la mala práctica y fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio online ilegal de medicamentos veterinarios. Se localizó una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

En la Operación ‘Cabiano’ y con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica, se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), que iban a ser exportados a Libia y Líbano.

La investigación constató que los caballos no constaban en sus registros, y se imputa a los autores un delito de falsedad documental.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, la mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales.

Por otro lado, de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81 % han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4 % a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3 % a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.