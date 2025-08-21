Droopy®, el nuevo bioestimulante para revolucionar el sector del olivar que facilita la caída de la aceituna y reduciendo los costes

Lainco, compañía referente en el desarrollo de soluciones innovadoras para la agricultura, celebrará el próximo 9 de septiembre en Los Jardines de Sansueña, Córdoba, la Jornada del Olivar: Droopy®, el secreto de la cosecha perfecta, , en la que presentará en primicia su nuevo bioestimulante natural, diseñado específicamente para facilitar la caída de la aceituna y optimizar su recolección.

La cita, que reunirá a expertos del sector en un entorno estratégico, abordará los principales desafíos del olivar actual y mostrará cómo esta solución pionera puede marcar un antes y un después en la sostenibilidad y rentabilidad del cultivo.

En un contexto donde los costes de recolección representan el mayor gasto para el agricultor, especialmente en el olivar tradicional e intensivo, Droopy® llega como una herramienta clave para mejorar la eficiencia en la recolección de la aceituna.

PONENCIA Y MESA DE DEBATE CON ACTORES CLAVES DEL SECTOR

La jornada contará con la intervención de Teresa Molina Cobo, Product manager BIO LAINCO, quien explicará el proceso de investigación y desarrollo de Droopy®, y en el que Lainco lleva años trabajando. Por su parte, Alejandro Clavijo Macías, Coordinador de ensayos de eficacia en Syntech Research España, será quien presente los resultados de los ensayos realizados con Droopy® en la campaña 2024, destacando su eficacia para facilitar la caída de la aceituna sin provocar defoliación ni caída prematura.

Tras las ponencias, tendrá lugar una mesa de debate “El reto del olivar; comercialización en tiempos de incertidumbre global” con la participación de Juan Vilar, Doctor en Economía, analista agronómico internacional, consultor estratégico, profesor de la UJA y agricultor, Rafael Sánchez de Puerta, director general de DCOOP, Fernando Adell Martí, presidente de ASAJA Córdoba y Teresa Molina Cobo, Product manager BIO LAINCO

Droopy® no solo es una innovación tecnológica, es un paso decidido hacia un modelo de olivicultura más eficiente, sostenible y rentable. El próximo 9 de septiembre, Jornada del Olivar: Droopy®, el secreto de la cosecha perfecta será el punto de encuentro imprescindible para quienes buscan eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en el sector oleícola.