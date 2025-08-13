Dos concentraciones reclaman que los agricultores puedan cazar en sus campos para defender las cosechas de la fauna salvaje

Una quincena de tractores y una cincuentena de agricultores se han manifestado este miércoles 13 en Girona, simultáneamente con otra movilización en Lleida, para reclamar la potestad de cazar en sus campos para defender las cosechas de la fauna salvaje en una situación de sobrepoblación.

La coordinadora nacional del sindicato Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha pedido que se aplique el decreto aprobado el año pasado que planteaba la redacción de planes de control para determinar los lugares en los que se precisa de control de poblaciones cinegético.

En esas circunstancias, según ha explicado, los agricultores pueden cazar en sus fincas, pero ha denunciado que en una de las dos áreas con planes de control en Cataluña, la del macizo de Rocacorba en Girona, se han revocado los permiso que permitían esa práctica.

«Se habían entregado permisos y se han retirado, porque el Departamento ha cedido a las presiones de los cazadores», ha añadido Serrat, motivo por el cual la concentración se ha producido a las puertas de la Delegación de la Generalitat de Cataluña.

«La caza es la herramienta más eficaz que tenemos y hay cazadores que son conscientes de la problemática y hacen muy bien su trabajo, pero otros solo atienden a sus intereses de ocio y económicos y, cuando el Departamento cede a estas presiones, quienes sufrimos el daño somos nosotros», ha precisado.

La revocación se basa en la ausencia de daños en los campos, pero la coordinadora de Unió de Pagesos ha reclamado actuaciones preventivas, «porque cuando acaba un cultivo se prepara la tierra para sembrar».

Raquel Serrat ha pedido que se acelere la redacción de planes de control en toda Cataluña y que se deje cazar a los agricultores para defender sus campos y animales.

Las sobrepoblaciones de fauna son un problema que Serrat ha hecho extenso a toda Europa y ha recordado que la Generalitat se excusaba en una legislación de los años 70 que exigía permiso de los cazadores para actuar contra la fauna salvaje.

Sin embargo, ha apuntado que los agricultores presentaron un proyecto de ley que derivó en el decreto aprobado el año pasado, que les permite cazar en sus fincas en los lugares con planes de control motivados por suficientes daños a las cosechas, problemas sanitarios o accidentes de tráfico por causas cinegéticas.

Además, la movilización de este miércoles, según ha puntualizado la coordinadora sindical, tiene que ver también con problemas de focos de tuberculosis bovina «en montaña», «porque está demostrado que a los animales domésticos los ha contagiado la fauna salvaje».

Por ese motivo, se ha exigido a la administración que acelere la aprobación del plan de control para poblaciones de jabalí en la comarca catalana de Terres de l’Ebre.