División entre las CCAA sobre el recorte de medidas por la dermatosis nodular: las cantábricas siguen manteniendo las restricciones

Aunque el Comité de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Unión Europea, alcanza un acuerdo por unanimidad entre la Comisión Europea y los Estados miembros para levantar parcialmente las restricciones frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en determinadas zonas de España (Girona) y Francia, tras la mejora de la situación epidemiológica en ambos países, no todas las CCAA está reaccionando de la misma manera. Así, mientras Castilla y León flexibiliza las restricciones, Galicia, Asturias o el País Vasco han decidido prorrogar las medidas hasta marzo.

Así, El Diario Oficial de Galicia (DOG) aprobó una resolución de la Consellería do Medio Rural por la que se prorrogan un mes más las medidas de prevención en relación a la enfermedad de la Dermatosis, que entrará en vigor el 2 de febrero hasta el 1 de marzo, ambos incluidos, y se podrá prorrogar de ser necesario en función de la evolución epidemiológica de la dolencia.

Esto significa que sigue permitida la celebración de ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas. A mayores, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpiados, desinfectados y desinsectados.

PROHIBICIONES EN EL PAÍS VASCO Y LAS MISMAS MEDIDAS EN ASTURIAS

Por su parte, el Gobierno vasco ha acordado la prohibición de la presencia del ganado bovino en ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados y otro tipo de eventos temporales en toda la comunidad autónoma con el fin de hacer frente a la dermatosis. Aunque se prohíbe con carácter general el ganado bovino en esos eventos, las diputaciones forales podrán autorizar excepcionalmente su presencia si procede de una misma explotación siempre que tras las citas «los animales regresen a su explotación de origen y se evalúe individualmente el riesgo sanitario», ha explicado el Departamento de Agricultura.

En cuanto a los movimientos de ganado, además de la obligación de limpieza y desinfección de los vehículos de transporte animal, continúa siendo obligatoria la desinsectación de los mismos y de los animales transportados salvo cuando el destino sea directamente el matadero.

Asimismo, el Gobierno de Asturias ha ampliado hasta el 29 de marzo la suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero para prevenir la propagación de la dermatosis, una medida que derogará si mejora la situación sanitaria.

Durante este periodo, el recinto continuará estando operativo como punto de compraventa para aquellos bovinos nacidos o censados en explotaciones del Principado antes del 1 de enero de 2026, al tratarse de animales que ofrecen las máximas garantías de bioseguridad, informa el Ejecutivo autonómico.

Los vehículos procedentes de otras comunidades deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. Además, se mantiene la prohibición de celebrar ferias y mercados bovinos en todo el territorio hasta el 29 de marzo, aunque siguen autorizados los de ganado ovino, caprino y caballar.