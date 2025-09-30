Diálogo abierto para buscar soluciones: establecen un canal de trabajo conjunto entre el campo y la Consejería de Medio Ambiente andaluza

COAG Andalucía y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han abierto un canal de trabajo conjunto e iniciado un diálogo estable y constructivo para afrontar los principales desafíos que afectan a las explotaciones agroganaderas de la comunidad.

El encuentro ha permitido abordar cuestiones prioritarias para el sector, entre ellas la presencia del avispón oriental (Vespa orientalis), especie exótica invasora que genera preocupación entre agricultores y ganaderos, así como la gestión de los pastos, esencial para la viabilidad de numerosas explotaciones en Andalucía.

La consejera Catalina García subrayó la importancia de este canal de colaboración: “Hemos abierto un canal de trabajo conjunto que permitirá dar respuesta a inquietudes que son vitales para el futuro del campo andaluz”. Asimismo, reafirmó que “la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso con la búsqueda de soluciones que favorezcan al sector ganadero, consciente de que su fortaleza es esencial para la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra tierra”.

Por su parte, García destacó que la colaboración con organizaciones como COAG Andalucía “ha supuesto un paso adelante en la identificación de medidas que nos ayuden a compatibilizar la conservación del medio ambiente con la actividad agroganadera”.

Desde COAG Andalucía, su secretario general, Juan Luis Ávila, ha valorado positivamente la reunión, destacando el compromiso adquirido por la consejera. Asimismo, ha señalado que este tipo de encuentros fortalecen la confianza entre el sector y la administración, y permiten avanzar en soluciones concretas, objetivo de COAG, para proteger las explotaciones agroganaderas andaluzas, fomentar la sostenibilidad del medio rural y responder de manera eficaz a los desafíos que enfrenta el sector.

La reunión, celebrada en la Consejería, ha contado con la presencia de la consejera Catalina García, el viceconsejero Sergio Arjona, y el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; mientras que por parte de COAG Andalucía han participado el secretario general, Juan Luis Ávila, el coordinador de los Servicios Técnicos, Ignacio Barrero, y Noelia Márquez, de los Servicios Técnicos de la organización agraria.