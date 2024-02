Día Internacional de la Mujer: la ganadería en Dehesa de Los Llanos es un ejemplo de integración de la mujer en el entorno rural

Erika García, ganadera en Dehesa de Los Llanos, a sus 27 años es un ejemplo del avance e integración de la mujer en el mundo rural. La finca y su equipo han apoyado siempre la figura femenina en sectores tan poco habituales como es la ganadería o la dirección del área técnica de la elaboración del queso, siendo el caso de la Maestra Quesera: Paqui Cruz.

“Comencé a trabajar en la finca en 2022 en un puesto en la campaña de nueces durante un mes. Posteriormente, me ofrecieron un contrato fijo en ganadería, que acepté sin dudarlo. Gracias a mi trabajo aquí, el año pasado pude independizarme a diferencia de conocidos de mi misma edad”, destacaba contenta.

Erika confirma haber vivido el progreso de la presencia femenina en su experiencia: “Mi padre también trabaja en ganadería en Dehesa de Los Llanos y no quería que yo me metiera. Sin embargo, a día de hoy admite que yo le he superado en cuanto a habilidad y manejo”, afirma orgullosa.

La sensibilidad de las mujeres en tareas como la extracción de leche es fundamental para conseguir la mejora del bienestar animal y su rendimiento productivo. En la finca, es imprescindible pues es la materia prima más importante para realizar su producto estrella: el Queso Manchego.

“Al principio el trabajo me resultó duro, porque manejar a las ovejas en el ordeño es un trabajo muy físico y se debe emplear mucha fuerza hasta que se habitúan a ello. A día de hoy estoy encantada, es muy gratificante, sobre todo el trato con animales, especialmente los corderos”, asegura Erika García.

Ella agradece a la Finca el reconocimiento mostrado hacia su labor, el ambiente laboral con el equipo de ganadería trabajando con ella y sobre todo la estabilidad económica junto a las condiciones laborales que le ofrecen.

LA PRESENCIA FEMENINA EN LA DEHESA DE LOS LLANOS



En la Finca trabajan en total 25 mujeres. Un tercio de la plantilla de Ganadería está representado por ellas y en Administración la figura femenina supone el 50% de los empleados. En Quesería destaca la figura de Paqui Cruz, la Maestra Quesera, dirigiendo el área técnica de elaboración del queso.

Además de Erika García y Paqui Cruz, Dehesa de los Llanos cuenta con otras figuras imprescindibles como Rosa Reyes, responsable de la administración en ganadería; Laura Martínez, enóloga; Almudena Castro, encargada de los procesos de fertilización y controles fitosanitarios; María Paz Moreno, responsable de sus tiendas, tanto en la finca como online; o Inmaculada Milla, Constan Ibáñez y Ana Granell, modelos de tenacidad e implicación en todos los trabajos relacionados con atención al cliente, comercial y coordinación logística.

La presencia de las mujeres en Dehesa de Los Llanos ayuda a visibilizar y dar fuerza a su éxito en el sector rura y es un ejemplo de integración de la mujer en el mundo rural.