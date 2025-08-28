Detectan los primeros casos de gripe aviar en Galicia este 2025: son cinco gaviotas y al ser aves silvestres no habrá restricciones adicionales

La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cinco ejemplares de aves silvestres afectadas por gripe aviar de alta patogenicidade (IAAP). El resultado, explica la Xunta, ha sido confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) y son los primeros casos de gripe aviar en Galicia en 2025.

Se trata de cuatro gaviotas patiamarillas encontradas en Arteixo, Abegondo y Miño (A Coruña), así como en Foz (Lugo), además de una gaviota sombría encontrada en Bueu (Pontevedra), que ya fueron trasladadas a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros (A Coruña), Carballedo-Cotobade (Pontevedra) y El Veral (Lugo).

Al tratarse de aves silvestres, no suponen restricciones adicionales a lo que estaba ya en vigor.

Con todo, las aves fueron muestradas para proceder al análisis laboratorial y sus cadáveres se eliminaron conforme a la normativa.

Actualmente, en Galicia no hay medidas especiales de restricción, excepto algunas medidas de prevención sanitaria aplicables a los ayuntamientos que pertenecen a las denominadas Zonas de Especial Riesgo y pese a estos primeros casos de gripe aviar en Galicia no se esperan cambios.

Son Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa en la provincia de Pontevedra; Cerceda, Ordes y Tordoia en la provincia de A Coruña; y Xove en la de Lugo.

Allí se aplican medidas relacionadas fundamentalmente con las condiciones de cría de aves al aire libre y la celebración de concentraciones de aves.

Dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica, situación revisada semanalmente en base a indicadores de riesgo epidemiológicos, estas medidas podrían ser modificadas y/o extenderse a otras zonas, precisa la Xunta.