Detectado un nuevo foco de gripe aviar en Huelva mientras aparecen otros de lengua azul en siete provincias de tres CCAA

La Consejería andaluza de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural ha informado este martes 9 de un segundo foco de gripe aviar en Huelva, en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino, en la comarca del Andévalo en la provincia de Huelva, tras los análisis realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado sobre la detección de nuevos focos de lengua azul en las provincias de Palencia (serotipo 3), Burgos (S3), Segovia (S3-S8), Soria (S8), La Rioja (S8), Toledo (S8) y Albacete (S8).

Tras el foco declarado el pasado viernes en aves de corral en una granja en El Cerro del Andévalo (Huelva), ahora se localiza este nuevo foco de gripe aviar en Huelva, concretamente en Valverde del Camino a unos 20 kilómetros. Ante esta situación, la Junta de Andalucía está actuando con rapidez y rigor para evitar que la enfermedad se propague, atajar contagios en otras zonas y asegurar la protección de la salud pública y el ecosistema.

En este sentido, desde la administración andaluza se está siguiendo el protocolo puesto en marcha en estos casos y se ha procedido al sacrificio de las 8.400 aves, así como la eliminación de todos aquellos materiales o alimentos contaminados siguiendo normativa europea establecida y los planes nacionales de contingencia. Todo ello en coordinación con la explotación avícola, la oficina comarcal agraria y la delegación territorial de la Consejería de Agricultura en Huelva.

Tal y como han insistido desde la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, «el objetivo es mantener informado y formado a las Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía y a las ocho delegaciones territoriales para poner en marcha todas las medidas posibles que eviten que la enfermedad se propague y estar vigilantes ante cualquier incidencia». En este sentido, están trabajando y supervisando las granjas de toda la comarca y provincia para actuar si fuera necesario.

NUEVOS FOCOS DE LENGUA AZUL EN TRES CCAA

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado sobre la detección de nuevos focos de lengua azul en las provincias de Palencia (serotipo 3), Burgos (S3), Segovia (S3-S8), Soria (S8), La Rioja (S8), Toledo (S8) y Albacete (S8).

Durante la presente temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril de 2025, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la enfermedad en las provincias y comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Ávila, Salamanca, Burgos, Soria, Zamora, Palencia, León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, y La Rioja con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Desde el MAPA han destacado la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul.

El MAPA también ha destacado la importancia de vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica.