Detectado por primera vez en España el serotipo 7 de la EHE en tres explotaciones bovinas para el que no protegen las vacunas disponibles

Detectado por primera vez en España el serotipo 7 de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en tres explotaciones bovinas de tres CCAA, para el que no protegen las vacunas disponibles. Los casos se han localizado en Cádiz, Ciudad Real y Badajoz. Las vacunas disponibles frente al serotipo 8 no protegen frente a esta nueva variante del virus.

La detección se ha producido después de que los animales afectados presentaran síntomas compatibles con la enfermedad, principalmente fiebre y lesiones en las mucosas, lo que motivó la toma de muestras y su envío al laboratorio para su análisis.

Hasta ahora, el serotipo detectado en España era el 8, frente al que existen vacunas disponibles. Sin embargo, estas vacunas no ofrecen protección frente al serotipo 7, lo que introduce un nuevo elemento de preocupación sanitaria para las explotaciones ganaderas.

Por el momento, la detección de este nuevo serotipo no supone restricciones adicionales a los movimientos de animales dentro del territorio nacional, tanto para vida como para sacrificio, siempre que los bovinos no presenten signos clínicos de la enfermedad.

Ante esta situación, resulta especialmente importante mantener la vigilancia sanitaria en las explotaciones, prestar atención a la aparición de síntomas compatibles con la EHE y comunicar cualquier sospecha a los servicios veterinarios.

Seguimos pendientes de la evolución de la enfermedad y de las posibles medidas sanitarias que puedan adoptarse para proteger a la cabaña ganadera.

Fuente: ASAJA nacional