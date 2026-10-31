La detección temprana de plagas en explotaciones ecológicas es determinante. La Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF) publicó el 27 de octubre de 2026 un aviso sobre las plagas secundarias del olivar en otoño. La polilla del olivo provoca la caída de San Miguel y, cuando ese síntoma se ve, ya no es posible actuar sobre ella. Por eso la RAIF sitúa la prevención en verano, favoreciendo enemigos naturales como las crisopas. Añade que identificar cada daño y prevenir reduce la necesidad de tratar.

En las hojas, los bordes dentados delatan al otiorrinco, cuyos ataques intensos pueden afectar al crecimiento de olivos jóvenes. En el suelo, la RAIF recomienda identificar el origen de las aceitunas caídas antes de atribuirlas a la mosca o al mal tiempo.

La caída puede deberse a la polilla, el barrenillo o el escudete. El barrenillo suele dejar la aceituna con el pedúnculo unido. El escudete es una enfermedad que suele entrar por heridas del fruto, sobre todo de la mosca. Donde ya hubo escudete, la RAIF pide mantener controlada la mosca y recoger del suelo la fruta dañada o momificada.

PREVENCIÓN ANTE DEL DAÑO Y CUÁNDO AVISAR

Como no hay tratamientos químicos autorizados contra el otiorrinco, la RAIF apuesta por la prevención. Recomienda eliminar las hierbas de la base y poner bandas engomadas en los troncos para que los adultos no suban.

También recomienda favorecer la fauna auxiliar y no abusar del nitrógeno ni del riego. Contra el barrenillo, la principal medida es triturar o eliminar la madera de poda que pueda criarlo.

En los cítricos, las plagas de los naranjos, como el pulgón, el minador o la araña roja, se abordan con manejo integrado, que combina monitoreo, trampas cromáticas y enemigos naturales.

Ante síntomas compatibles con el escarabajo japonés, plaga prioritaria europea, la RAIF pide avisar cuanto antes a las Delegaciones Territoriales de Agricultura. Andalucía lo vigila con prospecciones oficiales y hasta la fecha no lo ha detectado. En ecológico rige el Reglamento (UE) 2018/848, que regula todas las fases de la producción.