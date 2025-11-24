Destinan más de 60.000 euros la replantación de parcelas frutícolas destruidas por ‘Xylella fastidiosa’ en Comunidad Valenciana

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha publicado la resolución de concesión de las ayudas por más de 60.000 euros, correspondientes al ejercicio 2025, para la replantación de parcelas frutícolas destruidas como consecuencia de la adopción de medidas para evitar de la propagación de la bacteria ‘Xylella fastidiosa’ en la Comunitat Valenciana.

En total, se destinan 62.630 euros a 20 agricultores cuyo cultivo ha sido destruido, con una intensidad de la ayuda que alcanza el 100%, de modo que estas ayudas par la replantación de parcelas frutícolas destruidas por ‘Xylella fastidiosa’ cubren la totalidad de los costes de replantación.

Esta medida refuerza el compromiso de la Conselleria con la recuperación del sector agrario y la protección de los cultivos frente a enfermedades emergentes, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la productividad en el ámbito rural, ha informado la Generalitat.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo a los agricultores afectados por la bacteria ‘Xylella fastidiosa’, facilitando la cobertura de los costes de replantación con vegetales no sensibles a este patógeno.

Con esta medida, se pretende evitar el abandono de tierras, lo que generaría un impacto medioambiental negativo y agravaría el deterioro socioeconómico en las zonas afectadas.

Las replantaciones deben de realizarse con vegetales específicos que no sean sensibles a la bacteria ‘Xylella fastidiosa’ y las ayudas se ha centrado en las zonas