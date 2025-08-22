Desde la ‘poltrona’ del asiento de mi tractor: Es urgente definir las excepcionalidades en el ámbito agrario en caso de alerta rojo plus

José María Alcubierre / Secretario General UAGA-COAG

No queremos entrar en polémicas, pero tampoco queremos que las declaraciones realizadas por el Consejero Roberto Bermúdez de Castro en la rueda de prensa que ha convocado este jueves 21 para hacer balance de la aplicación de la ‘Alerta Rojo Plus’ dañen la imagen de nuestra organización.

En primer lugar, quiero dejar bien claro que, en la nota de prensa emitida el lunes 19 de agosto, desde UAGA en ningún momento criticamos o cuestionamos la decisión del Gobierno de Aragón de activar el nivel de ‘Alerta Rojo Plus’. Lo que se criticó fue la decisión de la administración de prohibir el uso de toda la maquinaria agrícola durante 3 días, lo que supuso la paralización total del Sector Agrario, algo que no sucedió ni durante el estado de alarma por el Covid.

Las autoridades políticas tomaron una decisión fácil y rápida que fue prohibir el uso general de la maquinaria sin tener en cuenta que el riesgo de incendio en muchas de las labores agrícolas que se están realizando estos días es prácticamente inexistente. Por esa razón, lo que le pedimos a la administración autonómica en esa nota de prensa fue que desarrolle la normativa de prevención de incendios para regular qué actividades se pueden realizar en el ámbito agrícola y concretar así qué maquinas están permitidas y cuáles no en caso de ‘Alerta Rojo Plus’.

Es totalmente ilógico que se puedan hacer actividades turísticas en zona de monte o se pueda cazar y, sin embargo, no se pueda plantar hortaliza, recoger fruta, regar o llevar agua al ganado.

Independientemente de la estación del año o del día de la semana, el sector agrario no para. Los horarios en la agricultura y la ganadería no los marca un reloj o un calendario laboral sino el estado de la tierra, las lunas o el desarrollo de los cultivos. Pero con todo, la gente del campo también tiene su planificación de los trabajos. Por eso, en el momento en el que el 15 de agosto, un viernes festivo, se informa de la activación de ‘Alerta Rojo Plus’ para los 3 días posteriores y se prohíben “las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria”, los teléfonos móviles de los responsables sindicales de UAGA recibieron un aluvión de llamadas. Durante todo el fin de semana, nuestra afiliación nos trasladó su malestar con una decisión que consideraba injusta y falta de lógica. Pero como esas llamadas no constan en los registros del ‘112 Aragón’, el Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública desconoce el alcance del malestar en el Sector.

Como Organización Profesional Agraria más representativa en Aragón nos corresponde defender los intereses de las agricultoras y ganaderos, y trabajar con las administraciones públicas para adecuar las normativas a la realidad del sector y del territorio aragonés. De ahí que el pasado lunes solicitáramos al Departamento de Medio Ambiente que desarrolle la normativa antiincendios para evitar volver a paralizar por completo al sector agrario, y que para ello consulte al Departamento de Agricultura y Ganadería y, por supuesto, también a las Organizaciones Agrarias. Tras haberse activado por primera vez el ‘Rojo Plus’, y quedar de manifiesto las lagunas en la regulación de este nivel de alerta, se hace urgente que ambos departamentos se reúnan para establecer las medidas concretas.

Las mujeres y hombres de la UAGA somos gente generosa, solidaria y comprometida. Así lo avalan la ‘Medalla al mérito Social” y la ‘Medalla Aragón’ (por el trabajo como voluntarios en Catarroja) que nos entregó el Gobierno de Aragón en 2019 y en 2025. Y como nuestra “oficina” o lugar de trabajo es nuestro propio entorno, es decir, el campo y el monte, somos los primeros interesados en cuidarlo y mantenerlo a salvo.

Para muestra de nuestra implicación en las tareas de prevención y extinción de incendios, en el mes de julio, sin ir más lejos, desde UAGA conseguimos que las direcciones generales de Producción Agraria y de Gestión Forestal se coordinaran para establecer una adaptación de la normativa PAC que permitió labrar de forma perimetral las parcelas ya cosechadas, próximas a los núcleos de población y a las granjas, para actuar como cortafuegos y evitar riesgos futuros.

Llegados a este punto, me gustaría destacar que la labor sindical y reivindicativa de UAGA se ha ejercido siempre desde el respeto institucional a las administraciones públicas, un respeto que debe ser recíproco.

Por último, no quiero desaprovechar la ocasión de invitar al Consejero Roberto Bermúdez de Castro a visitar nuestra organización para que conozca la labor que desarrollamos como OPA y también a visitar una explotación para que pueda conocer en primera persona las labores que realizamos los agricultores y las ganaderas.

(Publicado en uaga-aragon.com)