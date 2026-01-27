Todo el sector agrario coincide en valorar positivamente la regularización de personas migrantes: «Son necesarias para el campo»

La organización agraria UPA, al igual que el resto de organizaciones, ha valorado positivamente el anuncio de regularización de personas migrantes. «Necesitamos mano de obra para llevar a buen término nuestras cosechas y cuidar a nuestros animales. Los pueblos necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes», aseguran.

En este sentido, recuerdan que el campo español necesita mano de obra y contratar a personas migrantes para llevar a buen término sus cosechas y cuidar a sus animales. Es lo que defienden desde la organización agraria UPA, que ha puesto de manifiesto la necesidad del sector para cubrir la falta de trabajadores y trabajadoras en una amplia variedad de territorios y sectores.

En espera de conocer los detalles del acuerdo avanzado este lunes 26 entre el Partido Socialista y Podemos, UPA ha vuelto a remarcar su defensa de que la población inmigrante que ya vive en el medio rural español se regularice. “El objetivo debe ser la integración total en nuestra sociedad”, aseguran.

UPA espera que esta nueva regularización otorgue a las personas migrantes derechos y deberes que les permitirán acceder a un contrato de trabajo digno. “Esas personas contribuirán a sostener el Estado del Bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural”, han señalado.

Los problemas para encontrar mano de obra en el campo son una de las principales reivindicaciones del actual proceso de movilizaciones que tendrá su punto álgido el próximo jueves 29 de enero. Igualmente, UPA ha destacado que esta es una de sus reivindicaciones históricas para hacer frente a los problemas demográficos que sufre el medio rural español.

UPA ya valoró positivamente la publicación del nuevo Reglamento de Extranjería que pretende hacerle la vida un poquito más fácil a miles de personas de origen migrante que viven en España. Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la nueva norma tendrá un impacto positivo en el medio rural, en la medida en que facilitará la incorporación al mercado laboral a miles de personas, algo muy demandado por los sectores demandantes de mano de obra, como la agricultura y la ganadería.

«TODAS LAS MEDIDAS, ASÍ COMO AYUDAS O FORMACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR SERÁN BIENVENIDAS»

El secretario de organización de ASAJA nacional, Juan José Álvarez, ha apuntado a Efeagro que ve muy positivo que en esta nueva regularización se haya optado por reducir el arraigo en el país de dos años a cinco meses. A la vez, ha recalcado que «todas las ayudas e incentivos en formación y mantenimiento del empleo en el sector serán bienvenidas para que puedan acceder a trabajar en nuestras explotaciones».

Desde COAG, Andrés Góngora, miembro de su Comisión Ejecutiva, ha valorado la medida porque «es una demanda desde hace mucho tiempo de esta organización agraria, sobre todo ante la falta de mano de obra que en ocasiones tenemos en el campo agrario», ha sentenciado antes de precisar que COAG exige que «se tenga en cuenta al sector agrario para iniciar todo este proceso», del que aún no se conocen todos los detalles.

Para ello, Góngora ha reclamado una «Mesa de interlocución agraria en el Ministerio de Empleo, puesto que es algo necesario para el sector agrario», que necesita que «esta nueva mano de obra encaje» en la actividad primaria.

Finalmente, Unión de Uniones a través de Carles Vicente, miembro de su Ejecutiva estatal, también se ha felicitado por esta medida, que llevan «años pidiendo» y que el Gobierno se había negado por si atraía a más inmigración. «Es un paso importante que celebramos, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo», ha afirmado.

Y es que, desde UdU, han constatado que «se han cambiado cosechas o se ha dejado de cosechar por no tener mano de obra», con grandes problemas en sectores como, por ejemplo, el del «espárrago» o «el olivar».