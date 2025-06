Deoleo, primera empresa oleícola en España con objetivos climáticos validados por la iniciativa SBTi

Deoleo, la compañía nº1 de aceite oliva a nivel mundial, se ha convertido en la primera empresa del sector oleícola en España en ver validados sus objetivos de reducción de emisiones por la prestigiosa iniciativa SBTi (Science Based Targets). Esta validación, lograda gracias a la intensa labor del equipo de sostenibilidad de Deoleo, confirma que los compromisos climáticos de la compañía están alineados con la ciencia más actual para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

La iniciativa SBTi está impulsada por CDP, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI) y World Wide Fund for Nature (WWF), y promueve las mejores prácticas empresariales en la reducción de emisiones y acompaña a las organizaciones en su transición hacia un modelo de cero emisiones netas con la mayor transparencia posible. Este enfoque ayuda a las empresas a comprender cuánto y con qué rapidez necesitan reducir sus emisiones para prevenir los peores impactos del cambio climático y prepara su negocio para el futuro, impulsando su competitividad.

Bajo este parámetro internacional, Deoleo se ha comprometido a establecer objetivos climáticos a corto plazo para 2032, año en el que prevé reducir un 50,4% sus emisiones absolutas de alcance 1 (relacionadas con el uso de combustibles fósiles) y alcance 2 (ligadas al consumo eléctrico) respecto a 2022.

Para el alcance 3, que incluye las emisiones indirectas de su cadena de valor, con especial atención a las derivadas de la adquisición de materias primas y el transporte de entrada y salida del producto, la compañía ha fijado dos metas diferenciadas: una reducción del 36,4% en las emisiones derivadas de la actividad agrícola (categoría FLAG) y del 58,1% en el resto de emisiones (no FLAG).

A través de este hito, Deoleo se ha convertido en la tercera compañía en España en obtener la validación de SBTi para la reducción de sus emisiones FLAG, centradas en las emisiones que se producen en los procesos agrícolas.

Cristóbal Valdés, consejero delegado de Deoleo, ha destacado “queremos liderar la transformación del sector hacia un modelo más responsable, en el que el aceite de oliva no solo sea sinónimo de salud, sino también de sostenibilidad. Este reconocimiento es un paso clave hacia nuestro compromiso de contribuir de forma real a la lucha contra el cambio climático”.

Por su parte, David Kennedy, CEO de la iniciativa SBTi, ha puesto en valor que “Deoleo se une hoy a un movimiento mundial de más de 7.500 empresas que impulsan una acción climática urgente y alineada con la ciencia. Al alinear su negocio con la ciencia del clima, Deoleo está demostrando un liderazgo responsable y orientado al futuro. A medida que más empresas sigan su ejemplo, avanzaremos más rápidamente hacia un futuro resiliente de cero emisiones netas”.