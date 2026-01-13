Deoleo inaugura los actos con los que se conmemorarán el 160 aniversario de su marca Carbonell desde su planta de Córdoba

Deoleo, líder mundial del aceite de oliva, ha dado comienzo de manera oficial al 160 aniversario de su marca Carbonell para este año 2026. Para la ocasión, la compañía ha recibido en su planta de Córdoba la visita del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y de la primera teniente de alcalde y presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent.

Este encuentro refuerza la colaboración efectiva entre Deoleo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, y pone en valor el papel de esta fábrica como motor industrial para la región andaluza, donde se han envasado 81,8 millones de litros de aceite en 2025 -20 millones más que el año anterior-, lo que supone unos 300.000 litros de aceite envasado al día.

«La fortaleza del sector oleícola andaluz tiene su origen en la perfecta cohesión entre campo y agroindustria. Un binomio que permite a Andalucía competir en todos los mercados y destacar por la excelencia y sostenibilidad de su producto. En este escenario, Deoleo desempeña un papel destacado por su impulso a la calidad, innovación y proyección internacional», ha señalado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.

Por su parte, el alcalde cordobés, José María Bellido, ha destacado que «Córdoba se reconoce en industrias que crecen aquí, cerca de su gente y de su campo. La planta de Deoleo en Alcolea es un ejemplo de arraigo y modernidad: genera empleo, atrae inversión y consolida a Córdoba como un polo industrial y logístico. Además, su vocación exportadora proyecta el nombre de la ciudad en mercados de todo el mundo, reforzando una cadena de valor que empieza en el olivar y que deja riqueza en el territorio».

A través de esta visita, Carbonell, la marca de aceite de oliva líder nacional en las últimas décadas y nacida en Córdoba en 1866, inicia la celebración de su 160 aniversario, reafirmando el vínculo histórico de Deoleo con la ciudad y con la tradición oleícola andaluza que forma parte de su identidad. El acto representa también el broche de oro de un año marcado por el 50 aniversario de la inauguración de la planta situada en el barrio cordobés de Alcolea, un hito que Deoleo conmemoró durante todo el año 2025.

«Celebrar los 160 años de Carbonell es poner en valor la historia de una marca nacida en Córdoba y, al mismo tiempo, reafirmar su capacidad para seguir evolucionando sin perder su esencia. A lo largo del 2026, vamos a impulsar este aniversario a través de diversas acciones, con el objetivo de seguir acercando el aceite de oliva a los consumidores desde la sostenibilidad, la innovación y un impacto positivo en el territorio», afirma Carlos Sánchez Plaza, director global de operaciones de Deoleo.