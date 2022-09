Denuncian unos precios de ruina en origen en una campaña de verdeo que será la más corta del siglo

El Secretario de Organización de UPA Sevilla, José Carlos Segura, ante el arranque de una campaña de verdeo que será la más corta del siglo, ha lanzado una advertencia porque los agricultores no están dispuestos a cobrar por debajo de los costes de producción y confía en que los precios en origen mejoren ante la previsión de poca producción de aceituna de mesa y la buena comercialización que se espera al recuperarse las exportaciones a Estados Unidos tras retirar los aranceles.

Un verdeo con la producción más corta del siglo y con unos precios de ruina en origen para los agricultores. UPA Sevilla confirma que la campaña de recolección comienza con retraso, porque la climatología no ha sido favorable para el fruto, que presenta poco tamaño y arrugado en muchos árboles, especialmente en las explotaciones de secano, y que será mucho menor al pasado año.

«Nuestros técnicos han comprobado en campo que este año la campaña será la más corta del siglo por la falta de lluvia. Tal y como vemos la situación no llegaremos a recoger mucho más de 400.000 toneladas, aunque el segundo aforo de Interaceituna, hecho el 31 de agosto, estima una producción de 436.000 toneladas, una cifra que ya es un 34% menor que la pasada campaña”, explica el secretario de Organización de UPA Sevilla, José Carlos Segura .

BAJOS PRECIOS EN ORIGEN: “NO ES LÓGICO QUE YA NO OBTENGAMOS UN PEQUEÑO BENEFICIO POR NUESTRO TRABAJO, SINO QUE LO HAGAMOS GRATIS”

A día de hoy, UPA Sevilla puede afirmar que las dos variedades más importantes de la provincia, la gordal y la manzanilla sevillana, se encuentran muy por debajo de la media productiva de los últimos años. Y eso con unos precios en origen que perciben los agricultores por debajo del euro, lo que no cubre ni mucho menos los costes de producción.

Al respecto, José Carlos Segura hace hincapié: «Los precios que actualmente se están barajando en los puestos de compra oscilan entre los 80 céntimos para la manzanilla y 1 euro para la gordal. Cantidades que no nos permiten cubrir ni siquiera los costes de producción y que nos llevan a la ruina a los agricultores de aceituna de mesa, a quienes nos han subido los insumos de forma desmesurada”, denuncia el secretario de Organización de UPA Sevilla.

UPA Sevilla insiste en que la industria actúa de forma desleal incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria. “No podemos permitir que los agricultores sigamos pagando las consecuencias de una norma que no se aplica como debería y que tendría que obligar a la industria a pagar por encima de los costes de producción en todos los contratos que se hagan. Sin embargo, los industriales no tienen en cuenta, en absoluto, el incremento de nuestros costes, de los insumos, de la mano de obra, del gasóleo, de la energía en los regadíos. Ni siquiera tienen en cuenta el IPC”, concreta José Carlos Segura.

A pesar de ello, las esperanzas de UPA Sevilla están puestas en la recuperación de los precios por encima de los costes de producción. “Esperamos que, al tener una importante reducción de producción, los precios tiendan al alza y puedan recuperarse para beneficio de los agricultores”, confía José Carlos Segura. “Si no es así, tendremos que denunciar ante la AICA este tipo de contratos. No es lógico que ya no obtengamos un pequeño beneficio por nuestro trabajo, sino que lo hagamos gratis. Así lo único que conseguiríamos es hundir el sector porque a muchos agricultores no les interesaría ni siquiera recoger el fruto”, concluye el secretario de Organización de UPA Sevilla.