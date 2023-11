Denuncian una oleada de robos en fincas de aguacates de la Axarquía en pleno inicio de la campaña cuando la fruta no está madura

Con el inicio de la campaña de aguacates ha vuelto a producirse, en numerosas explotaciones agrícolas de la Axarquía, gran cantidad de robos de este fruto tropical. Se trata de un bien muy preciado por los amigos de lo ajeno, que cada año vuelven a aparecer en estas fechas sustrayendo de manera fraudulenta el producto trabajado durante todo el año por agricultores.

En ASAJA Málaga han recibido numerosas comunicaciones de agricultores advirtiendo de estos robos. Esta fruta robada se vende a precios inferiores a los de mercado, lo que provoca una competencia desleal que crea graves perjuicios a todo el sector. El problema se agudiza porque además los robos se centran en la variedad Hass, que hasta el mes de diciembre no alcanzará la madurez óptima y esa fruta no tiene validez comercial, provocando el rechazo del consumidor. «Es por ello que no solamente reclamamos mayor control a pie de campo, sino que también es estrictamente necesario que se vigile la posterior venta ilegal en carreteras, mercadillos y establecimientos».

Para el agricultor se agudiza el problema económico, puesto que, como consecuencia de la sequía , la producción va a reducirse significativamente y los robos merman aún más los ingresos. «El efecto que produce esta situación es dominó: el agricultor teme el robo del fruto y lo recoge antes de su punto óptimo. De esta forma, el producto final que llega al consumidor no lo hace de la manera más apropiada y mancha el trabajo del productor», lamentan desde la organización agraria

Desde ASAJA Málaga demandan ante el inicio de la campaña más control en mercadillos y fruterías para revisar tanto la procedencia de aguacates (frutas y hortalizas en general) de dudoso origen, como los mínimos de calidad requeridos. Si la lucha contra los robos es eficaz, evitaremos también que los agricultores, por miedo a que les roben el fruto de todo un año de trabajo, recolecten antes de tiempo.

ASAJA Málaga pide, igualmente, sanciones ejemplares para los intermediarios que compran o subastan mercancía que se sabe que es robada y que no cumple las condiciones mínimas de madurez para su consumo.

Recordamos a los afectados la importancia de denunciar los hechos para que consten y puedan acometerse las medidas de prevención y control necesarias.

La campaña comenzó en octubre con las variedades verdes, seguida del Hass a partir de diciembre y puede extenderse hasta mayo de 2024, fecha que puede variar según varios condicionantes climatológicos.

