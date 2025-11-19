Denuncian una discriminación ganadera por la lengua azul: Andalucía dará un ayuda de hasta 32 €/cab de ovino y 50.000 por explotación y Extremadura ni un euro

La Unión Extremadura ha denunciado la «discriminación ganadera en el ovino entre las distintas CCAA» después de que Andalucía haya aprobado una ayuda de hasta 32 €/cab de ovino y 50.000 € por explotación a los ganaderos afectados por la lengua azul, «mientras que en Extremadura ni un euro».

La Junta de Andalucía ha publicado la Orden de 6 de noviembre de 2025 por la que se aprueban ayudas a los afectados por la enfermedad en cultivos y a los ganaderos de ovino afectados por la lengua azul. En dicha Orden se aprueba un presupuesto de 10,275 millones de euros para estos ganaderos.

Hay que recordar que Andalucía tiene una cabaña de alrededor de las 712.000 cabezas de ganado ovino de las cuales van a ser indemnizadas las afectadas en mayor o menor grado por esta enfermedad de tal manera que se aprueba una ayuda básica de 8 €/cab. que podrán llegar hasta los 32 € por animal dependiendo del grado de afectación en la explotación por esta enfermedad. Al mismo tiempo se indica en la orden que la ayuda máxima por explotación será de 50.000 €.

Por el contrario, según lamenta La Unión, en Extremadura, otra comunidad afectada por la enfermedad de la lengua azul en la misma proporción o parecida a Andalucía, la Junta de Extremadura no va a aprobar ayuda alguna a las explotaciones afectadas por esta enfermedad. Si comparamos las cabañas ganaderas de una y otra comunidad, el presupuesto que se tendría que aprobar en la región sería de 53.395.362 €.

Para la organización agraria, «cabe preguntarse por qué una explotación de ganado ovino de Córdoba, limítrofe de Badajoz, un ganadero va a recibir hasta 32 € por oveja y en Extremadura no van a recibir ayuda alguna, ¿Por qué se ha aprobado una ayuda de hasta los 50.000 € para las explotaciones de ovino en Andalucía y en Extremadura nada?».

Asimismo ironiza y señala que «ahora que la Presidenta María Guardiola está en campaña electoral tiene la oportunidad de explicar a los ganaderos de la Región el motivo de esta discriminación ganadera».

La Unión ha solicitado una reunión con los partidos políticos con representación actual en la Asamblea de Extremadura, para exigirles que tanto si gobiernan como si están en la oposición, «no permitan que se considere a los agricultores y ganaderos extremeños como ciudadanos de segunda comparados con los del resto de comunidades».