Denuncian un nuevo ataque de lobo a 4 kilómetros de Ávila capital y alertan del grave riesgo para la ganadería y la seguridad ciudadana

ASAJA de Ávila ha denunciado un nuevo ataque de lobo a un ternero recién nacido en una explotación de vacuno de carne situada a poco más de 4 kilómetros de la capital abulense, en una parcela colindante con el camino peatonal que une el parque de El Soto con el puente de El Fresno, una zona frecuentada a diario por vecinos y paseantes.

El ataque se ha producido esta semana sobre un ternero de apenas unas horas de vida, en una explotación de ganadería extensiva que había trasladado expresamente a las vacas a esta zona baja para evitar los ataques de lobo que vienen sufriendo en la sierra; algo que no ha servido para proteger a los animales. “Nos bajamos de la sierra para huir del lobo y el lobo nos sigue hasta las puertas de Ávila. La desesperación es absoluta”, han lamentado desde la explotación.

ASAJA Ávila considera de extrema gravedad que el lobo esté actuando en un entorno tan próximo a la capital, en espacios transitados diariamente por familias, deportistas y niños. El lobo, aunque requiera protección en ciertos ámbitos, no deja de ser un animal salvaje y potencialmente peligroso que, en esta ocasión, ha atacado a un ternero de 60 kilos. Por eso, la organización agraria destaca que «no es aceptable que la Junta permita esta situación, que se une a la desesperación de los ganaderos al ver cómo los informes periciales correspondientes, en muchas ocasiones, como esta, apunten a ‘causas indeterminadas’ de las muertes de los animales».

“PARECE QUE, SI NO VEN AL LOBO MORDIENDO AL ANIMAL EN ESE MISMO MOMENTO, NUNCA ES LOBO. ES UN INSULTO A LA INTELIGENCIA Y A LA EXPERIENCIA”

Tras el ataque, se avisó a los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León para que realizaran la peritación correspondiente. A pesar de que el ternero presentaba signos evidentes de depredación, según el personal de la explotación —consumo de partes blandas, mordeduras en cara y orejas—, el informe preliminar apunta, una vez más, a una causa “indeterminada”, lo que deja al ganadero sin derecho a indemnización.

“Parece que, si no ven al lobo mordiendo al animal en ese mismo momento, nunca es lobo. Es un insulto a la inteligencia y a la experiencia de quienes llevan toda la vida trabajando en el campo”, consideran los ganaderos.

La consecuencia directa de esta práctica es que el ganadero no solo sufre la pérdida del animal, sino que además queda completamente desamparado económicamente. Incluso en los casos en los que se reconoce el ataque, las indemnizaciones apenas cubren una parte mínima del valor real del ternero, sin tener en cuenta el lucro cesante ni el perjuicio global al rebaño.

En este caso concreto, con un informe desfavorable, la compensación será directamente cero. “Nosotros trabajamos en una explotación de alrededor de 100 cabezas de ganado, de alta genética, y en el caso de abonarnos algo, no iba a ser ni una tercera parte de su valor”, apunta una de las responsables de la explotación.

Por esto, ASAJA Ávila denuncia que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España «están imponiendo una protección absoluta del lobo mientras abandonan por completo a los ganaderos, obligándoles a asumir en solitario las consecuencias de una política ideológica y alejada de la realidad del medio rural. No se puede hablar de convivencia cuando una de las partes está indefensa y la otra campa a sus anchas, incluso dentro de la capital”, subraya ASAJA.

Por esta razón, desde ASAJA se exige la adopción inmediata de medidas de control poblacional del lobo, especialmente en zonas próximas a núcleos urbanos, el fin de las peritaciones arbitrarias y el reconocimiento de los ataques cuando existan evidencias claras, así como un sistema de indemnizaciones justo, que cubra el valor real de los animales y el lucro cesante. Igualmente es necesaria la protección efectiva del ganadero, de su actividad y de la seguridad de la población.

“Los ganaderos no pueden seguir siendo los paganos de una política que protege al lobo y desprecia a quienes mantienen vivo el medio rural. Si no se actúa ya, no solo desaparecerán explotaciones, desaparecerá también la ganadería extensiva y el equilibrio territorial que tanto se llena la boca en defender la administración”, concluye ASAJA Ávila.