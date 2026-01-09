Denuncian un desplome histórico del precio de la trufa negra en Castellón al pasar de 500€/kg a 125/150 en solo unas semanas

La rentabilidad del cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum) atraviesa un momento crítico. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia un desplome histórico del precio en origen de este hongo, que en tan solo unas semanas ha bajado de 500€/kg a los 125-150 €/kg actuales, es decir, un 75% menos en lo que llevamos de campaña y muy lejos de los 1.000-1.500 €/kg que llegó a alcanzar en años anteriores.

Con el objeto de incrementar la demanda y recuperar unas cotizaciones dignas para los truficultores, AVA-ASAJA pide al Gobierno que financie campañas de promoción dirigidas a aumentar el consumo de trufa en el mercado nacional, agilice las gestiones para abrir mercados exteriores y cambie la legislación de forma que no se permita etiquetar la presencia de trufa en aquellos productos alimentarios que en realidad no están elaborados con esta materia prima.

Según productores de trufa consultados por AVA-ASAJA en la provincia de Castellón, los compradores han ido ofreciendo a lo largo de diciembre unos precios cada vez más bajos e, incluso, hay casos en los que no han querido ni siquiera acordar ninguna cotización en el momento de llevar a cabo la transacción. Frente a los 700 €/kg en los que se cerró la pasada campaña, a finales del pasado invierno, la presente temporada había empezado con unos 500 €/kg para la trufa de primera calidad. Sin embargo, alegando un exceso de producción y una menor demanda, los compradores fueron disminuyendo sus precios hasta caer hasta los 125 €/kg, cuando algunos agricultores decidieron no malvender y esperar una posible recuperación del valor de la trufa.

Además, el sector está detectando una elevada presencia del escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) que deprecia gravemente el valor comercial, hasta el extremo que la cotización actual de trufa dañada por esta plaga se sitúa en apenas 30 €/kg.

“CON ESTOS PRECIOS TAN HORRIBLES NO SACAMOS NI PARA GASTOS. NECESITAMOS EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA MEJORAR EL BAJO CONSUMO DE TRUFA QUE TENEMOS EN ESPAÑA”

Dado este ínfimo precio, muchos truficultores prefieren, en lugar de venderla, triturarla para elaborar espora que depositan en hoyos alrededor de las carrascas jóvenes a fin de favorecer una mayor producción en el futuro.

El delegado de la Villa de El Toro de AVA-ASAJA, Enrique Romero, asegura que «salvo en los meses de confinamiento por la pandemia del Covid, la situación comercial de la trufa nunca había sido tan desastrosa. Es posible que este año haya mucha producción en Aragón y que la demanda pueda haber bajado en Francia, pero con estos precios tan horribles no sacamos ni para gastos. Necesitamos el apoyo de la Administración para mejorar el bajo consumo de trufa que tenemos en España y para abrir nuevos destinos de exportación, principalmente asiáticos. Asimismo, se habla de que el 80% de los productos que indican en su etiqueta que llevan trufa en realidad no la llevan, sino ingredientes o aromas sustitutivos, así que habría que cambiar la normativa para evitar este fraude a los consumidores y animar a la industria a apostar por la trufa».

AVA-ASAJA también reivindica ante las administraciones la puesta en marcha de riegos de apoyo en las explotaciones de trufa, con facilidades burocráticas, para garantizar una producción estable y de calidad; un control poblacional de la fauna salvaje, sobre todo del jabalí, para minimizar las pérdidas de producción; y la búsqueda y aprobación de soluciones, tanto fitosanitarias como biológicas, contra el escarabajo de la trufa.